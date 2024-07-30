ЗС РФ застосовують електросамокати під Покровськом: що відомо (відео)

Російські військові тестують на передовій різні та неочікувані засоби. Цього разу ворог використав електросамокати на Донбасі, розповів український журналіст Андрій Цаплієнко.

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У районі Покровська Донецької області помітили російських військових на електросамокатах. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти на електросамокатах в районі Покровська", — сказав Андрій Цаплієнко.

За його словами, на передовій противник тестує різні та іноді неочікувано засоби.

Що відбувається на Покровському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли, що протягом минулої доби, 30 липня, Збройні сили Російської Федерації атакували в районах різних населених пунктів. Зокрема, найактивнішими російські окупанти були поблизу Новоолександрівки, Желанного та Прогреса. Противник діяв на цій ділянці фронту за значної підтримки бомбардувальної та штурмової авіації. Загалом українським бійцям вдалося зупинити 52 атаки ворога на напрямку.

Нагадаємо, 30 квітня у росЗМІ повідомили, що армія окупантів почала застосовувати електросамокати на війні в Україні. Так, російські блогери опублікували фото російських військових, які стояли біля таких самокатів.

9 липня редактор відділу "Воєнний Фокус" Ігаль Левін опублікував відео, на якому видно російського військовослужбовця на самокаті в Україні на передовій. Крім цього окупант мав рушницю, яка, можливо, призначена для роботи проти українських FPV-дронів.