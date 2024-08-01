Збройні сили РФ окупували Тимофіївку на Донеччині, — DeepState (карта)

Також, за даними аналітиків DeepState, ворог просунувся біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку.

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Російські війська окупували село Тимофіївка Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Тимофіївку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Тимофіївка наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку.

Генеральний штаб України поки не коментував цю інформацію.

Зазначимо, що Тимофіївка — це невелике село у Донецькій області, в якому, за даними перепису населення від 2001 року, проживало лише 33 людини.

Нагадаємо, 31 липня аналітики DeepState повідомили, що російська армія просунулася у двох населених пунктах на Донеччині

30 липня ЗС РФ розширили плацдарм під Торецьком Донецької області. Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що бої із окупантами тривають безпосередньо в межах міста.