Отримав осколкові поранення: російський опозиціонер Пономарьов постраждав від атаки ЗС РФ (фото)

За даними джерел журналістів, ворожий дрон вибухнув лише за 5 метрів від будинку, в якому проживав політик. Лікарі надали йому необхідну медичну допомогу і його життю нічого не загрожує.

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Російські окупанти в ніч на 1 серпня атакували мирні міста України дронами-камікадзе іранського походження Shahed. У результаті на околицях Києва постраждав будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова. Він також отримав поранення. Про це повідомляє видання Obozrevatel.

За інформацією від джерел журналістів, оселя росіянина була зруйнована, адже безпілотник вибухнув лише за п'ять метрів від вхідних дверей. У якому зараз стані потерпілий достеменно не відомо, однак інсайдер ділиться, що той отримав численні осколкові поранення. Його життю нічого не загрожує.

На опублікованому знімку також можна помітити, що опозиціонер весь у крові після нічної атаки російських окупантів.

У Національній поліції після цього також прокоментували терор ЗС РФ. Правоохоронні органи дiляться наслідками атаки безпілотників у Київській області, які були зафіксовані 1 серпня.

В одному з районів чоловік разом із дружиною дістали поранення і були госпіталізовані в одну з лікарень Києва.

"Їм надається відповідна допомога. Крім того, пошкоджено два приватні будинки. На місцях подій працюють правоохоронці", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах також можна побачити пошкодження будинку, в якому міг проживати російський опозиціонер, після обстрілу ЗС РФ.

Попередження! Кадри 18+:

Російський опозиціонер постраждав унаслідок нічної атаки ЗС РФ Фото: Національна поліція Російський опозиціонер постраждав унаслідок нічної атаки ЗС РФ Фото: Національна поліція Російський опозиціонер постраждав унаслідок нічної атаки ЗС РФ Фото: Національна поліція Російський опозиціонер постраждав унаслідок нічної атаки ЗС РФ Фото: OBOZ.UA

Атака ЗС РФ 1 серпня: реакція Пономарьова

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колиш. Twitter) написав, що після минулої ночі у нього з'явився другий день народження.

"П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною і найбільш успішною, проти якої було важко захиститися. Але хрін їм! Подробиці напишу пізніше", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що ЗС РФ другу ніч поспіль атакували Київську область, внаслідок чого постраждали люди. За даними Повітряних сил, усього за ніч вдалося перехопити 7 ворожих безпілотників. Також російські окупанти запускали балістичні ракети "Іскандер-М".