Получил осколочные ранения: российский оппозиционер Пономарев пострадал от атаки ВС РФ (фото)

По данным источников журналистов, вражеский дрон взорвался всего в 5 метрах от дома, в котором проживал политик. Врачи предоставили ему необходимую медицинскую помощь и его жизни ничего не угрожает.

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Российские оккупанты в ночь на 1 августа атаковали мирные города Украины дронами-камикадзе иранского происхождения Shahed. В результате на окраинах Киева пострадал дом российского оппозиционера Ильи Пономарева. Он также получил ранения. Об этом сообщает издание Obozrevatel.

По информации от источников журналистов, дом россиянина была разрушен, ведь беспилотник взорвался всего в пяти метрах от входной двери. В каком сейчас состоянии пострадавший точно не известно, однако инсайдер делится, что тот получил многочисленные осколочные ранения. Его жизни ничего не угрожает.

На опубликованном снимке также можно заметить, что оппозиционер весь в крови после ночной атаки российских оккупантов.

В Национальной полиции после этого также прокомментировали террор ВС РФ. Правоохранительные органы фиксируют последствия атаки беспилотников в Киевской области, которые были зафиксированы 1 августа.

В одном из районов мужчина вместе с женой получили ранения и были госпитализированы в одну из больниц Киева.

"Им оказывается соответствующая помощь. Кроме того, повреждены два частных дома. На местах событий работают правоохранители", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах также можно увидеть повреждения дома, в котором мог проживать российский оппозиционер, после обстрела ВС РФ.

Предупреждение! Кадры 18+:

Российский оппозиционер пострадал в результате ночной атаки ВС РФ Фото: Национальная полиция Российский оппозиционер пострадал в результате ночной атаки ВС РФ Фото: Национальная полиция Российский оппозиционер пострадал в результате ночной атаки ВС РФ Фото: Национальная полиция Российский оппозиционер пострадал в результате ночной атаки ВС РФ Фото: OBOZ.UA

Атака ВС РФ 1 августа: реакция Пономарева

Российский оппозиционер Илья Пономарев на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter) написал, что после прошедшей ночи у него появился второй день рождения.

"Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься. Но хрен им! Подробности напишу позже", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 августа сообщалось, что ВС РФ вторую ночь подряд атаковали Киевскую область, в результате чего пострадали люди. По данным Воздушных сил, всего за ночь удалось перехватить 7 вражеских беспилотников. Также российские оккупанты запускали баллистические ракеты "Искандер-М".