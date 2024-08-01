Сотні кримінальних справ: ЗС РФ платять хабарі для того, щоб "списатися" з армії, — ГУР

Проблеми з особовим складом російських окупантів продовжують посилюватися, пишуть представники української розвідки. Бійці ЗС РФ не бажають помирати на війні, тому змушені платити за своє "звільнення".

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Російські окупанти продовжують платити хабарі командуванню для того, щоб "списатися" зі служби та уникнути смерті на війні в Україні. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ).

За даними відомства, у Росії продовжують загострюватися проблеми з особовим складом, адже кількість громадян, які бажають кинути службу, постійно зростає.

Про це свідчить різкий спалах зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва в окупаційних військах.

"Наприклад, у Південному військовому окрузі ЗС РФ за 5 місяців 2024 року кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров'я та надання незаконних відпусток зросла втричі. Майже половина таких проваджень розслідується щодо окупантів 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Ще 36% припадає на 58-ту загальновійськову армію держави-агресора, командувача якої навесні цього року заарештували за підозрою в корупції", — ідеться в повідомленні.

Понад 100 проваджень проти посадових осіб військових частин Південного військового округу ЗС РФ стосуються хабарництва за надання відпустки із зони бойових дій. Серед них:

38 справ щодо бійців 102 мотострілецького полку ЗС РФ, які ведуть бойові дії в районі Часового Яру;

35 справ — щодо 71-го мотострілецького полку, які перебувають на кордоні з Сумською областю;

33 справи — щодо 49-ї бригади 49-ї армії.

У межах ще 43-х проваджень розслідують факти отримання хабарів за те, щоб визнати росіян обмежено придатними.

В українській розвідці акцентували увагу на тому, що рівень російської корупції завжди був на високому рівні, проте раніше на це не звертали жодної уваги.

"Фіксація відповідних епізодів у вигляді кримінальних справ може свідчити про зростання рівня деморалізації особового складу окупаційних сил і загрозливу для Москви тенденцію втечі з російської армії будь-якими способами", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що російський президент Володимир Путін подвоїв премію за призов в армію, оскільки російські військові втрати зростають. Згідно з указом глави Кремля, новобранці отримають одноразову виплату в розмірі 400 000 рублів (близько 4600 доларів США або близько 188 тисяч гривень) до кінця року.