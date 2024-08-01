Сотни уголовных дел: ВС РФ платят взятки для того, чтобы "списаться" из армии, — ГУР

Проблемы с личным составом российских оккупантов продолжают усугубляться, пишут представители украинской разведки. Бойцы ВС РФ не желают умирать на войне, поэтому вынуждены платить за свое "освобождение".

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Российские оккупанты продолжают платить взятки командованию для того, чтобы "списаться" со службы и избежать смерти на войне в Украине. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ).

По данным ведомства, в России продолжают обостряться проблемы с личным составом, ведь количество граждан, которые желают бросить службу, постоянно растет.

Об этом свидетельствует резкая вспышка зарегистрированных уголовных производств по фактам взяточничества в оккупационных войсках.

"Например, в Южном военном округе ВС РФ за 5 месяцев 2024 года количество открытых уголовных дел за незаконное увольнение со службы по состоянию здоровья и предоставление незаконных отпусков выросло втрое. Почти половина таких производств расследуется в отношении оккупантов 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Еще 36% приходится на 58-ю общевойсковую армию государства-агрессора, командующего которой весной этого года арестовали по подозрению в коррупции", — говорится в сообщении.

Более 100 производств против должностных лиц воинских частей Южного военного округа ВС РФ касаются взяточничества за предоставление отпуска из зоны боевых действий. Среди них:

38 дел в отношении бойцов 102 мотострелкового полка ВС РФ, которые ведут боевые действия в районе Часового Яра;

35 дел — по 71-му мотострелковому полку, которые находятся на границе с Сумской областью;

33 дела — по 49-й бригаде 49-й армии.

В рамках еще 43-х производств расследуются факты получения взяток за то, чтобы признать россиян ограниченно годными.

В украинской разведке акцентировали внимание на том, что уровень российской коррупции всегда был на высоком уровне, однако ранее на это не обращали никакого внимания.

"Фиксация соответствующих эпизодов в виде уголовных дел может свидетельствовать о росте уровня деморализации личного состава оккупационных сил и угрожающей для Москвы тенденции бегства из российской армии любыми способами", — говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля сообщалось, что российский президент Владимир Путин удвоил премию за призыв в армию, поскольку российские военные потери растут. Согласно указу главы Кремля, новобранцы получат единовременную выплату в размере 400 000 рублей (около 4600 долларов США или около 188 тысяч гривен) до конца года.