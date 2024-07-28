РФ почти сутки массированно штурмовала Красногоровку: какие потери понесли обе стороны

Российские военные хотели полностью оккупировать Красногоровку на Донбассе. Для этого противник пошел в механизированный штурм, который был отбит украинскими военными, рассказал военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман".

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27 июня Вооруженные силы Российской Федерации начали массированный штурм Красногоровки Донецкой области, было задействовано 16 единиц бронетехники. Об этом сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале.

"П*дары пытаются дожимать Красногоровку, задействовали 16 единиц бронетехники для штурма наших позиций", — сказал он.

Он отметил, что это решающие дни для украинских подразделений, которые защищают Красногоровку. По словам "Алекса", оккупанты хотят полностью взять под свой контроль город, с утра 27 июля продолжались бои с применением техники, есть утраченные позиции.

Утром 28 июля офицер отметил, что в Красногоровке до сих пор продолжаются бои.

"Благодаря FPV-дронам имеем несколько единиц уничтоженной техники противника в частном секторе города", — пояснил он.

Кроме этого, он рассказал, что в боях за Красногоровку 27 июля было уничтожено восемь единиц вражеской бронетехники, еще восемь повреждены, ликвидировано 50 россиян.

Вечером 27 июля украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" отметил, что в Красногоровке сложная ситуация, враг хотел полностью выбить подразделения ВСУ из города.

Утром 28 июля он сообщил, что украинцам удалось отбить штурм ВС РФ, однако некоторые позиции были потеряны.

Битва за Донбасс: в Генштабе рассказали о ситуации

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Кураховском направлении украинские военные сдерживают оккупантов в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Там россияне 18 раз пытались прорвать оборону в течение 27 июля.

Напомним, 15 июля военный обозреватель Bild Юлиан Репке сообщил, что ВС РФ прошли вглубь Красногоровки на Донбассе. В частности, враг продвинулся в одном из кварталов частной застройки.

12 июля лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что ВС РФ постоянно продвигались в Красногоровке. Он отметил, что в случае оккупации населенного пункта россияне могут начать движение в направлении Карловки для создания угрозы окружения Сил обороны в районе Невельского.