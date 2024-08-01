У ЗС РФ велика перевага в частині РЕБ і безпілотної авіації, — офіцер (відео)

За словами майора Нацгвардії Дмитра Кожубенка, українські захисники, незважаючи ні на що, творять дива і не дають змоги супротивникові закріплюватися на позиціях ЗСУ, навіть під час окопних боїв.

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На Лимано-Бахмутському напрямку російські війська мають значну перевагу в частині засобів РЕБ і безпілотної авіації, що дає змогу наближатися до позицій Сил оборони України. Про це в коментарі "Київ24" повідомив офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко.

Хай там як, українські захисники творять дива і не дають змоги противнику закріплюватися на позиціях ЗСУ, навіть під час окопних боїв, зазначив Кожубенко.

"Ми все одно виходимо переможцями та утримуємо наші позиції", — сказав офіцер.

За його словами, у російських військ також досить багато спецпризначенців-резервістів із бойовим досвідом в Афганістані, в Чечні, яких поки що не мобілізували.

Майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко — про російські війська

"Ці люди перебувають у спецрезерві їхнього управління і командування <...> Дуже помітно, коли мобілізують якогось простого колгоспника або мужика, який пив під парканом і в нього не було грошей — і йому запропонували дуже велику суму за те, що він піде воювати", — сказав Кожубенко.

Нагадаємо, що російські війська наступають водним транспортом у Херсонській області.

Також повідомлялося, що окупаційна адміністрація в захопленому Маріуполі відкрила вокзал і знищила унікальну мозаїку.