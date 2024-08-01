У ВС РФ большое преимущество по части РЭБ и беспилотной авиации, — офицер (видео)

По словам майора Нацгвардии Дмитрия Кожубенко, украинские защитники, несмотря ни на что, творят чудеса и не позволяют противнику закрепляться на позициях ВСУ, даже в ходе окопных боев.

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На Лимано-Бахмутском направлении у российских войск значительное преимущество по части средств РЭБ и беспилотной авиации, что позволяет приближаться к позициям Сил обороны Украины. Об этом в комментарии "Київ24" сообщил офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко.

Как бы там ни было, украинские защитники творят чудеса и не позволяют противнику закрепляться на позициях ВСУ, даже в ходе окопных боев, отметил Кожубенко.

"Мы все равно выходит победителями и удерживаем наши позиции", — сказал офицер.

По его словам, у российских войск также достаточно много спецназовцев-резервистов с боевым опытом в Афганистане, в Чечне, которых пока еще не мобилизовали.

Майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко — о российских войсках

"Эти люди находятся в спецрезерве их управления и командования <…> Очень заметно, когда мобилизуют какого-то простого колхозника или мужика, который пил под забором и у него не было денег — и ему предложили очень большую сумму за то, что он пойдет воевать", — сказал Кожубенко.

Напомним, что российские войска наступают водным транспортом в Херсонской области.

Также сообщалось, что оккупационная администрация в захваченном Мариуполе открыла вокзал и уничтожила уникальную мозаику.