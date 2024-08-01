"Призначені для іншого театру бойових дій": оглядач припустив, на яку ділянку ЗСУ кинуть F-16

Раніше про малу кількість РСЗВ М142 HIMARS говорили, що це — це крапля в морі, і вони нічого не зможуть зробити і якось вплинути на ЛБЗ завдовжки більше тисячі кілометрів. Втім, вони себе показали і принесли свої результати, зауважив Олександр Коваленко.

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Чи зможуть західні винищувачі вплинути на ситуацію на фронті з урахуванням "повзучого" наступу ЗС РФ, розповів військовий оглядач Олександр Коваленко виданню Minval.az.

За його словами, зараз найінтенсивнішим напрямом наступу росіян є Покровський та Торецький. Тут росіяни мають в планах вирішити наступні завдання:

формування південного флангу від траси 0511 лівим берегом річки Вовча та Карлівського водосховища;

прорив трасою 0511 на Покровськ;

прорив на трасу 0504 через Воздвиженку, основну артерію постачання Покровська-Костянтинівка, з метою її перерізання;

окупація Торецької агломерації та безпосередньо Торецька.

Концентрація великих сил і засобів дозволила ЗС РФ на Покровському напрямку просунутися на 21 кілометр. Неабияку роль в цьому зіграло використаття керованих авіабомб, яким ефективної протидії поки у Сил оборони України – немає.

"Скидаючи КАБ за 40-50 км від ЛБЗ, російські бойові літаки опиняються поза зоною ураження української ППО малого та середнього радіусу дії, а сам КАБ може планувати на відстані до 70 км. Тим часом F-16 мають широку номенклатуру засобів ураження, серед яких є і ракети класу "повітря-повітря", які зможуть збивати російську тактичну авіацію ще до її підльоту до місця скидання КАБ", — говорить експерт.

Він зауважив, що оскільки РФ продовжуватимуть використовувати КАБи, то актуальність F-16 щодо протидії Су-34 збережеться ще довго. Але лише за умови, що Україна отримає саме сучасну модифікацію AIM-120 AMRAAM із її максимальними характеристиками.

"F-16 призначені для іншого театру бойових дій. Коли говорять про застосування F-16 у зоні БД, то насамперед згадують про найбільш гарячі точки. Торецько-Покровський напрямок, Краматорський та інші. Але мені здається, що це зовсім правильний підхід. Необов'язково, щоб F-16 були одразу направлені в епіцентр бойових зіткнень, оскільки їх початкова невелика кількість говорить про більш точкове, ювелірне застосування. І мені це більше нагадує перше використання М142 HIMARS", — говорить Олександр Коваленко..

Він нагадав, що раніше про малу кількість РСЗВ М142 HIMARS ( 4 одиниці) говорили, що це — це крапля в морі, і вони нічого не зможуть зробити і якось вплинути на ЛБЗ завдовжки більше тисячі кілометрів. Втім, вони себе показали і принесли свої результати.

"Так само F-16 можуть бути використані на окремо взятому театрі бойових дій, завдяки своїй багатофункціональності виконуючи різноманітні завдання. F-16 мають на озброєнні не тільки згадані вище ракети "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, що робить їх небезпечним мисливцем за Су-34, а й плануючі керовані бомби AGM-154 Joint Standoff Weapon, небезпечніші за російські КАБ за рахунок дальності польоту та високої точності. Крім того, вони можуть використовувати крилаті ракети AGM-158 JASSM, за своїми характеристиками дуже схожі на Storm Shadow і Scalp EG. Є в арсеналі F-16 та протикорабельні ракети AGM-119, що дозволяють уражати надводні об'єкти на відстані до 55 км і більше", — вважає експерт.

Він зауважив, що F-16, на його думку, найкраще зараз використовувати в Криму.

"На мою думку, незважаючи на важку ситуацію на Торецько-Покровському напрямку, F-16 не кидатимуть на вирішення цієї проблемної локації. Якщо F-16 і застосовуватимуться у тому напрямі, то виконання нечисленних завдань, переважно пов'язаних зі знищенням російських Су-34. У 2024 році для F-16 буде зовсім інше завдання, на зовсім іншій ділянці театру бойових дій. І протягом останніх кількох місяців на цій ділянці саме під F-16 створювалися умови для комфортнішого виконання своїх завдань", — повідомив Олександр Коваленко.

Він припустив, що, можливо, у 2025-му F-16, як свого часу і М142 HIMARS, будуть розподілені та закріплені за кожним із плацдармів – ділянок БД, але поки цей багатофункціональний винищувач буде застосовуватися максимально обережно, точково, ювелірно.

Нагадаємо, що 31 липня видання Bloomberg повідомило, що після тривалого очікування Україна отримала першу поставку винищувачів F-16.