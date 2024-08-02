"Війна все ближча до кінця": міністр оборони Угорщини несподівано похвалив героїзм українців

Очільник оборонного відомства звинуватив Захід у "активізації" війни замість її "стримування". Саме це, на його думку, допомогло РФ активізувати військову промисловість.

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Міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький заявив, що з великою повагою ставиться до "героїчної та хороброї боротьби українців", а також звинуватив Захід у посиленні війни. Про це повідомляє Telex.

Під час свого виступу на фестивалі в місті Естергом у північній Угорщині, міністр розповів про стан Збройних силУгорщини і майбутнього війни. Як приклад, він навів війну в Україні.

"Як солдат, я з надзвичайною повагою ставлюсь до героїчної і хороброї боротьби українців, але зусилля щодо мирних переговорів показують, що війна все ближча до кінця", – сказав він.

Міністр не пояснив, що мав на увазі під словами "зусилля" і чому вважає, що війна в Україні добігає до кінця.

Також Крістоф Шалай-Бобровницький принагідно звинуватив Захід у "активізації" війни замість її "стримування". Саме це, на його думку, допомогло РФ активізувати військову промисловість.

Натомість Україна, вважає Шалай-Бобровницький, вичерпує свої ресурси й потребує фінансової підтримки Заходу.

Салай-Бобровницький також розповів про те, що раніше важливим елементом війни було "мистецтво ховатися", але завдяки безпілотникам поля битв російсько-української війни стали настільки прозорими, що обидві сторони можуть успішно знищувати іншу. В результаті серйозні прориви неможливі, утворюється нерухома лінія фронту на сотні кілометрів, де ведуться безперервні бої малої інтенсивності.

Нагадаємо, що 30 липня повідомлялося, що у Європейському Союзі закликали вжити термінових заходів проти Угорщини. Пов'язано це з тим, що Будапешт збирається видавати візи росіянам, незважаючи на санкції.