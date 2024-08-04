"Зірвалися з ланцюга": ЗС РФ посилили атаки на Покровському напрямку (карта)

Росіяни підтягують свіжі штурмові загони з Очеретиного, захопленого у квітні 2024 року. Панацеї від переваги ворога в живій силі немає, угруповання Сил оборони України на східному березі річки Вовча може опинитися під загрозою.

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Ситуація на Покровському напрямку загострюється, російська армія не припиняє і посилює спроби штурмів позицій ЗСУ. Про це повідомляє команда аналітиків DeepState.

Вкрай важкою була остання доба — 4 серпня. Ворог наче "зірвався з ланцюга", тривають штурмові дії на північ від населеного пункту Желанне. Крім того, ворог має тактичний успіх на схід від села і хоче обійти його.

Угруповання ЗСУ на східному березі річки Вовча може опинитися під загрозою

Такий маневр ставить під загрозу угруповання Сил оборони України на східному березі річки Вовча. Також триває штурм Желанного із заходу, ворог перебуває в околицях Сергіївки. Окупанти штурмують Іванівку і з півдня хочуть обійти Лисичне, констатували спостерігачі.

Сили Оборони посилюють цю ділянку, але панацеї від переваги ЗС РФ у живій силі немає. Попередні дні значну частину атак відбили, але противник підтягнув за суботу свіжі штурмові загони з Очеретиного.

"Очеретине — це головний хаб ворога і його втрата у квітні 2024 року ще на раз вилізе боком", — підсумували аналітики.

ЗС РФ збирають сили для просування до Покровська

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 4 серпня зазначає, що найгарячіше зараз саме на Покровському напрямку. У районах Новоолександрівки, Веселого, Свиридонівки, Желанного, Новоселівки Першої та Карлівки тривають запеклі бої.

Армія Росії зробила 16 спроб штурму українських позицій, а по територіях неподалік від Олександрополя, Воздвиженки, Новогродівки та Гродівки агресор здійснив 10 авіаударів.

За словами офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, росіяни сконцентрували сили для просування до Покровська і виходу і на Костянтинівку.

"Покровський і Курахівський напрямки, де перебуває наша бригада, є тими ділянками, де ворог не має ні стратегічного, ні оперативного успіху. Так, є тактичні просування: вони руйнують позиції, взагалі все, до чого можуть дотягнутися. З метою збереження життя і здоров'я, ми переміщуємося на нові підготовлені позиції", — повідомив він.

Цехоцький каже, що кожен день боротьби збільшує впевненість у перемозі ЗСУ. Солдати 59-ї ОМБр ліквідували в липні понад 2300 загарбників, додав офіцер.

Нагадаємо, у Міноборони Великої Британії нещодавно розповіли про великі втрати ЗС РФ в Україні. Середньодобові втрати, включно з убитими і пораненими, у липні становили 1140 осіб.

Військовий аналітик німецької газети Bild Юліан Репке повідомляв, що військові РФ прорвалися через водний канал у Часовому Яру і просуваються в перший західний квартал міста.