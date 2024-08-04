"Зірвалися з ланцюга": ЗС РФ посилили атаки на Покровському напрямку (карта)
Росіяни підтягують свіжі штурмові загони з Очеретиного, захопленого у квітні 2024 року. Панацеї від переваги ворога в живій силі немає, угруповання Сил оборони України на східному березі річки Вовча може опинитися під загрозою.
Ситуація на Покровському напрямку загострюється, російська армія не припиняє і посилює спроби штурмів позицій ЗСУ. Про це повідомляє команда аналітиків DeepState.
Вкрай важкою була остання доба — 4 серпня. Ворог наче "зірвався з ланцюга", тривають штурмові дії на північ від населеного пункту Желанне. Крім того, ворог має тактичний успіх на схід від села і хоче обійти його.
Такий маневр ставить під загрозу угруповання Сил оборони України на східному березі річки Вовча. Також триває штурм Желанного із заходу, ворог перебуває в околицях Сергіївки. Окупанти штурмують Іванівку і з півдня хочуть обійти Лисичне, констатували спостерігачі.
Сили Оборони посилюють цю ділянку, але панацеї від переваги ЗС РФ у живій силі немає. Попередні дні значну частину атак відбили, але противник підтягнув за суботу свіжі штурмові загони з Очеретиного.
"Очеретине — це головний хаб ворога і його втрата у квітні 2024 року ще на раз вилізе боком", — підсумували аналітики.
ЗС РФ збирають сили для просування до Покровська
Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 4 серпня зазначає, що найгарячіше зараз саме на Покровському напрямку. У районах Новоолександрівки, Веселого, Свиридонівки, Желанного, Новоселівки Першої та Карлівки тривають запеклі бої.
Армія Росії зробила 16 спроб штурму українських позицій, а по територіях неподалік від Олександрополя, Воздвиженки, Новогродівки та Гродівки агресор здійснив 10 авіаударів.
За словами офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, росіяни сконцентрували сили для просування до Покровська і виходу і на Костянтинівку.
"Покровський і Курахівський напрямки, де перебуває наша бригада, є тими ділянками, де ворог не має ні стратегічного, ні оперативного успіху. Так, є тактичні просування: вони руйнують позиції, взагалі все, до чого можуть дотягнутися. З метою збереження життя і здоров'я, ми переміщуємося на нові підготовлені позиції", — повідомив він.
Цехоцький каже, що кожен день боротьби збільшує впевненість у перемозі ЗСУ. Солдати 59-ї ОМБр ліквідували в липні понад 2300 загарбників, додав офіцер.
Нагадаємо, у Міноборони Великої Британії нещодавно розповіли про великі втрати ЗС РФ в Україні. Середньодобові втрати, включно з убитими і пораненими, у липні становили 1140 осіб.
Військовий аналітик німецької газети Bild Юліан Репке повідомляв, що військові РФ прорвалися через водний канал у Часовому Яру і просуваються в перший західний квартал міста.