РФ тисне на 5 напрямках на сході: полковник розповів про небезпеку на фронті (відео)

Російські військові мають перевагу в авіації, тому продовжать руйнувати українські інженерні фортифікації. За словами полковника Владислава Селезньова, можливості Сил оборони зі знищення ворожих літаків у місцях їхнього базування обмежені.

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Збройні сили Російської Федерації спробують посилити тиск на декількох напрямках на фронті. Зокрема, основний осередок бойових дій — схід України. Про це повідомив колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов в ефірі FREEДОМ.

Він зауважив, що основна політична мета ворога — повна окупація Донецької і Луганської областей.

"Саме тому основний осередок бойових дій — на сході нашої країни. Не тільки Покровський та Торецький напрямки, район Часового Яру. Не менш непроста ситуація у напрямку Курахового. Безперечно, противник продовжує проводити атакуючі дії у напрямку на Куп’янськ", — сказав Владислав Селезньов.

За його словами, також не доводиться говорити про стабілізацію й певне затишшя на інших ділянках фронту. Селезньов наголосив, що ЗС РФ тиснуть великими силами й засобами на пʼяти напрямках, тоді як на "допоміжних" ділянках фронту окупанти залучають свої сили для того, аби максимально "розпорошити" українські стратегічні резерви й ресурси.

Крім цього, росіяни мають тотальну перевагу в авіації. Він зазначив, що авіабомби й ракети і надалі руйнуватимуть українські інженерні фортифікації. Тоді як можливості Сил оборони зі знищення літаків РФ у місцях їхнього базування обмежені. Також не вистачає засобів ППО.

"Тому очевидно, що у найближчі 4–8 тижнів ми бачитимемо вкрай непросту ситуацію на полі бою", — сказав Селезньов.

Він додав, що найбільш небезпечним є Покровський напрямок, адже задля досягнення своєї мети ворог готовий йти безперервно, попри втрати.

Нагадаємо, 5 серпня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулися в районі семи населених пунктів у Донецькій області. Зокрема, українці відійшли з урочища Ступки Голубовські-2.

3 серпня військово-політичний оглядач, ветеран російсько-української війни, Євген Дикий розповів, що окупанти хочуть просунутися до великих населених пунктів на Донбасі для того, аби прифронтові міста стали полем бою.