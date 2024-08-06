Іскандер-М чи KN-23: росіяни атакували Київ балістикою, — КМВА

За словами очільника відомства Сергія Попка, за попередньою інформацією, силам та засобам української ППО вдалось знешкодити російські ракети.

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Російські окупаційні війська пізно ввечері вдарили по Києву балістикою, ймовірно, столицю атакували "Іскандерами". Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"В понеділок, близько 23:00 ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя. За попередньою інформацією, агресор застосував балістичне озброєння на кшталт Іскандер-М чи KN-23", — зазначив Попко.

Він уточнив, що у Києві та на околицях міста працювали сили та засоби протиповітряної оборони, які, за попередніми даними, знешкодили ворожі ракети.

"Станом на цю хвилину в Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", — підкреслив Попко.

Очільник КМВА також закликав містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

ЗС РФ запустили по Києву ще й "шахеди"

Водночас Повітряні сили ЗСУ близько опівночі попередили про групу ударних "шахедів" на межі Київської та Чернігівської областей, які летять у напрямку Києва.

Кореспондент Фокусу о 23:58 повідомив про новий вибух, який пролунав у Київській області.

Нагадаємо, надвечір 5 серпня у Києві прогриміло кілька потужних вибухів, ворог запускав по столиці балістику.