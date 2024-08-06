Искандер-М или KN-23: россияне атаковали Киев баллистикой, — КМВА

По словам главы ведомства Сергея Попка, по предварительной информации, силам и средствам украинской ПВО удалось обезвредить российские ракеты.

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Российские оккупационные войска поздно вечером ударили по Киеву баллистикой, вероятно, столицу атаковали "Искандерами". Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"В понедельник, около 23:00 враг нанес ракетный удар в направлении Киева и пригорода. По предварительной информации, агрессор применил баллистическое вооружение вроде Искандер-М или KN-23", — отметил Попко.

Он уточнил, что в Киеве и в окрестностях города работали силы и средства противовоздушной обороны, которые, по предварительным данным, обезвредили вражеские ракеты.

"По состоянию на эту минуту в Киеве не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", — подчеркнул Попко.

Глава КГВА также призвал горожан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

ВС РФ запустили по Киеву еще и "шахеды"

В то же время Воздушные силы ВСУ около полуночи предупредили о группе ударных "шахедов" на границе Киевской и Черниговской областей, которые летят в направлении Киева.

Корреспондент Фокуса в 23:58 сообщил о новом взрыве, который прогремел в Киевской области.

Напомним, вечером 5 августа в Киеве прогремело несколько мощных взрывов, враг запускал по столице баллистику.