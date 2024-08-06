Російська армія концентрує сили на захопленні двох міст у Донецькій області, — експерт

Військовий експерт Олександр Мусієнко припускає, що російські війська можуть піти з південного флангу у бік Костянтинівки, якщо не зможуть продовжувати наступ на Покровському напрямку.

Related video

Збройні сили Російської Федерації намагаються активізувати свої дії у Донецькій області. Вони концентруються на захопленні міст Торецьк та Костянтинівка. Про це заявив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

На цьому відтинку фронту противник використовує тактику, яку російське командування вважає найефективнішою. За словами експерта, з Торецька російська армія планує наступати на Костянтинівку.

"На Покровському напрямку, якщо ворог не зможе продовжити наступ і їх зупинять — а я думаю, що їх зупинять. Є умови та підстави так про це говорити. Тоді ворог може піти з південного флангу у бік Костянтинівки. Тобто в бік угруповування, яке може рухатися в районі Торецька. Це на сьогодні наміри ворога", – пояснив Мусієнко.

Військовий експерт зазначив, що окупанти мали "певні успіхи, починаючи з Авдіївки". На цій ділянці фронту росіяни намагаються і далі розвивати свої "перемоги", попри значні втрати.

"Російські війська зараз втрачають дуже багато сил. Червона армія втрачала стільки, але доходила до Берліна, а за допомогою союзників повалила нацистський режим. Тут Росія зазнає колосальних втрат і веде бойові дії в селах Донбасу. Це теж треба розуміти", — сказав Мусієнко.

Нагадаємо, 6 серпня аналітики DeepState повідомили про просування росіян біля населених пунктів Залізне і Північне на Торецькому напрямку.

Військовий експерт Сергій Згурець заявив, що захоплення териконів поблизу Залізного дасть росіянам змогу активізувати наступальні дії на Торецьк.