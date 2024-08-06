ЗСУ потребують підсилення: ЗС РФ намагаються створити котел у районі Торецька, — аналітик

За словами директора Defense Express Сергія Згурця, противник намагається взяти під свій контроль деякі терикони Донбасу, адже вони стратегічно важливі для спроб подальшого наступу.

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ЗС РФ продовжують спроби просування на Донбасі і зараз мають намір створити загрозу оточення на одній із ділянок фронту. Про це детальніше розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо TV".

За його словами, Торецький напрямок сьогодні є складним у зв'язку з низкою ключових факторів. Річ у тім, що російські окупанти намагаються атакувати там одразу з двох ділянок поля бою — населеного пункту Нью-Йорк, Торецька, а також із напрямку Північне — Залізне.

"Ці населені пункти з'єднані залізницею. Ворог намагається переходити через залізницю поблизу Північного. Далі розташовані терикони, які ворог намагається захопити, оскільки вони стратегічно важливі для наступу на Торецьк", — заявив Сергій Згурець.

Аналітик розповів, що відбувається в районі Торецька Фото: DeepStateMAP

Окремо аналітик додав, що захоплення териконів поблизу населеного пункту Залізне дасть росіянам можливість активізувати наступальні дії на Торецьк. Відстань до адміністративних кордонів Торецька вже незначна і йдеться про сотні метрів. До того ж, диверсанти вже проникали всередину міста.

"Між Нью-Йорком і Залізним є ділянка території, яку тримають українські військові, але ворог намагається охопити цю зону з двох сторін, створюючи загрозу оточення. Сподіваюсь, що українські бригади, які діють на цьому напрямку, отримають підсилення. Наше командування знає про складність цієї ділянки", — зазначив Згурець.

Нагадаємо, 6 серпня повідомлялося, що російські ДРГ уже в околицях Торецька і штурмують українські позиції без зупинки, про що писала "Українська правда". Російські диверсійно-розвідувальні групи двічі за останні три дні заходили на околиці Торецька, повідомили джерела журналістів у ЗСУ.