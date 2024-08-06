ВСУ нуждаются в усилении: ВС РФ пытаются создать котел в районе Торецка, — аналитик

По словам директора Defense Express Сергея Згурца, противник пытается взять под свой контроль некоторые терриконы Донбасса, ведь они стратегически важны для попыток дальнейшего наступления.

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ВС РФ продолжают попытки продвижения на Донбассе и сейчас намерены создать угрозу окружения на одном из участков фронта. Об этом детальнее рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Еспресо TV".

По его словам, Торецкое направление сегодня является сложным в связи с рядом ключевых факторов. Дело в том, что российские оккупанты пытаются атаковать там сразу с двух участков поля боя — населенного пункта Нью-Йорк, Торецка, а также с направления Пивничное — Зализное.

"Эти населенные пункты соединены железной дорогой. Враг пытается переходить через железную дорогу вблизи Пивничного. Далее расположены терриконы, которые враг пытается захватить, поскольку они стратегически важны для наступления на Торецк", — заявил Сергей Згурец.

Аналитик рассказал, что происходит в районе Торецка Фото: DeepStateMAP

Отдельно аналитик добавил, что захват терриконов поблизости населенного пункта Зализное даст россиянам возможность активизировать наступательные действия на Торецк. Расстояние к административным границам Торецка уже незначительное и речь идет о сотнях метрах. К тому же, диверсанты уже проникали внутрь города.

"Между Нью-Йорком и Зализным есть участок территории, которую держат украинские военные, но враг пытается охватить эту зону с двух сторон, создавая угрозу окружения. Надеюсь, что украинские бригады, которые действуют на этом направлении, получат усиление. Наше командование знает о сложности этого участка", — отметил Згурец.

Напомним, 6 августа сообщалось, что российские ДРГ уже в окрестностях Торецка и штурмуют украинские позиции без остановки, о чем писала "Украинская правда". Российские диверсионно-разведывательные группы дважды за последние три дня заходили на окраины Торецка, сообщили источники журналистов в ВСУ.