Чи отримає відстрочку чоловік, чия жінка вагітна третьою дитиною: як звільнитися зі служби

Військовослужбовець може звільнитися з армії в разі наявності трьох та більше дітей. За словами юриста Артема Бродка, важливо, аби чоловік не мав заборгованості зі сплати аліментів.

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Багатодітні чоловіки можуть отримати відстрочку від мобілізації. Юрист Артем Бродюк розповів у коментарі "РБК-Україна", чи можна звільнитися зі служби, якщо дружина вагітна третьою дитиною.

Чи звільнять зі служби чоловіка, чия дружина вагітна третьою дитиною

Військовослужбовця можуть звільнити зі служби під час воєнного стану, якщо в нього є троє та більше неповнолітніх дітей. За словами юриста, факт вагітності дружини не прирівнюється до наявності третьої дитини та не є підставою для звільнення зі служби.

"Підтвердити документально наявність трьох дітей можна, лише надавши свідоцтво про народження дитини (дітей) із зазначенням батьківства військовослужбовця", — сказав Артем Бродюк.

Як звільнитися зі служби після народження третьої дитини

Бродюк розповів, що після народження третьої дитини чоловік може звільнитися зі служби. Для цього йому потрібно подати відповідні документи, які підтверджують батьківство. Також важливо, аби особа не мала заборгованості зі сплати аліментів. Зокрема, сукупний розмір заборгованості не повинен перевищувати суму платежів за три місяці.

Нагадаємо, адвокатка Дарʼя Тарасенко розповіла, що разом із заявою на відстрочку українці повинні надавати будь-які документи, які вважають за потрібне. За її словами, це мінімізує ризик отримати відмову.

1 серпня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Міноборони підтримало законопроєкт, яким передбачено надання відстрочки ще одній категорії українців. Він зауважив, що йдеться про неповнорідних братів та сестер загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.