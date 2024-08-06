Получит ли отсрочку мужчина, чья женщина беременна третьим ребенком: как уволиться со службы

Военнослужащий может уволиться из армии в случае наличия трех и более детей. По словам юриста Артема Бродко, важно, чтобы мужчина не имел задолженности по уплате алиментов.

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Многодетные мужчины могут получить отсрочку от мобилизации. Юрист Артем Бродюк рассказал в комментарии "РБК-Украина", можно ли уволиться со службы, если жена беременна третьим ребенком.

Уволят ли со службы мужчину, чья жена беременна третьим ребенком

Военнослужащего могут уволить со службы во время военного положения, если у него есть трое и более несовершеннолетних детей. По словам юриста, факт беременности жены не приравнивается к наличию третьего ребенка и не является основанием для увольнения со службы.

"Подтвердить документально наличие трех детей можно только, предоставив свидетельство о рождении ребенка (детей) с указанием отцовства военнослужащего", — сказал Артем Бродюк.

Как уволиться со службы после рождения третьего ребенка

Бродюк рассказал, что после рождения третьего ребенка мужчина может уволиться со службы. Для этого ему нужно подать соответствующие документы, подтверждающие отцовство. Также важно, чтобы лицо не имело задолженности по уплате алиментов. В частности, совокупный размер задолженности не должен превышать сумму платежей за три месяца.

Напомним, адвокат Дарья Тарасенко рассказала, что вместе с заявлением на отсрочку украинцы должны предоставлять любые документы, которые считают нужным. По ее словам, это минимизирует риск получить отказ.

1 августа нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Минобороны поддержало законопроект, которым предусмотрено предоставление отсрочки еще одной категории украинцев. Он отметил, что речь идет о неполнородных братьях и сестрах погибших или пропавших без вести военнослужащих.