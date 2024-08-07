У Росії порушили кримінальну справу через атаку ЗСУ на Курську область

Російський Слідком відкрив справу на Збройні сили України. Наші Сили оборони звинувачують у порушенні чотирьох статей КК РФ.

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Слідчий комітет Російської Федерації завів кримінальну справу за кількома статтями через атаки Збройних сил України на населені пункти Курської області. Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости".

Як цитують росЗМІ офіційного представника СК РФ генерал-майора Світлану Петренко, кримінальну справу порушено за такими статтями КК РФ:

терористичний акт,

вбивство,

незаконне носіння зброї та боєприпасів,

посягання на життя співробітників правоохоронних органів.

Як зазначається, унаслідок цього постраждали кілька цивільних осіб, а також військовослужбовці.

Тим часом російський "воєнкор" Борис Рожин повідомив, що ЗСУ захопили газовимірювальну станцію "Суджа", завдяки якій здійснювався транзит газу в Європу через територію України.

А український журналіст Андрій Цаплієнко показав, який зараз вигляд має прикордонний пункт пропуску "Суджа" на кордоні між Курською та Сумською областями в об'єктиві БПЛА.

Прорив ЗСУ в Курській області

6 серпня з'явилися повідомлення, що під час боїв у Курській області РФ ЗСУ захопили російських військових, які мали запобігти прориву на цій ділянці, а також знищили кілька танків із вертольотом.

Керівництво України офіційно не коментувало того, що відбувається в Курській області. Однак анонімний представник ГУР у коментарі журналістам сказав, що там немає бійців "Російського добровольчого корпусу".

Російські провоєнні блогери стверджують, що за добу Сили оборони України просунулися на 15 км.