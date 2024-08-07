Наступ РФ затягнувся: яка динаміка боїв на найгарячіших ділянках фронту (карта)

Однією з найнебезпечніших ділянок фронту є Покровський напрямок. За інформацією ресурсу Deep State, росіяни біля Желанного атакують, ніби "зірвалися з ланцюга", стягуючи додаткові сили.

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Наступ Збройних сил РФ в Україні затягнувся і має завершитися через півтора-два місяці. Як заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, окупанти мають проблеми з живою силою та мобілізацією, які почалися близько трьох місяців тому.

У зв'язку з цим Фокус з'ясовував ситуацію на найгарячіших ділянках українського фронту, і визначив динаміку бойових дій за останній час.

Ситуація на ключових ділянках фронту

Часів Яр

Протягом чотирьох місяців з моменту активних дій ЗС РФ українські захисники утримують позиції біля населеного пункту Часів Яр. Як повідомили у 225 ОШБр "Чорний лебідь", через постійні удари противника в місті колосальні руйнування.

Проте бійці Сил оборони продовжують відбивати удари росіян. За інформацією Генштабу ЗСУ на Краматорському напрямку в районах Часового Яру та Іванівського українські захисники за минулу добу відбили п'ять атак. Однак важкі бої тривають.

Згідно з даними ресурсу Deep State, просування російських військ у липні зафіксовано на ділянці на північ від Часового Яру — біля населеного пункту Калинівка. Лінія бойового зіткнення на інших ділянках цього напрямку залишилася без змін.

Карта бойових дій на Краматорському напрямку. 6 липня Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Краматорському напрямку. 6 серпня Фото: deepstatemap.live

Лінія Торецьк — Нью-Йорк

Складна обстановка спостерігається на ділянці фронту біля населених пунктів Торецьк і Нью-Йорк Донецької області. Як повідомив керівник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик, станом на 6 серпня російські війська в Торецьк не зайшли, хоча й не полишають спроби захопити місто.

"Станом на сьогодні, скажу, що так, дійсно, ворог намагається, просуватися до адміністративних кордонів міста Торецька. Але в місто він не зайшов і перебуває поблизу безпосередньо адміністративних кордонів самого міста", — заявив чиновник.

За картографічними даними Deep State противник протягом місяця мав успіх південніше Торецька, де вдалося розширити плацдарм біля Залізного. Крім того, росіянами були зайняті населені пункти на підступах до Торецька — Дружба і Північне.

Карта бойових дій на Торецькому напрямку. 6 липня Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Торецькому напрямку. 6 серпня Фото: deepstatemap.live

Аналогічна складна ситуація склалася і на оборонних позиціях ЗСУ під Нью-Йорком. Протягом липня російські сили просувалися від Новоселівки на трьох напрямках — на схід у бік Пантелеймонівки, на північ безпосередньо в бік Нью-Йорка, а також на північний схід від міста.

Судячи з обстановки, що склалася, передові підрозділи ЗС РФ намагаються вийти до Нелепівки з двох боків, з метою взяти в оперативне оточення українські війська, про що неодноразово заявляли російські пропагандисти.

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Як повідомили аналітики Інституту вивчення війни, геолоковані кадри за 6 серпня показують, як підрозділи російської 9-ї мотострілецької бригади підіймають прапор над будівлею на вулиці Гагаріна на північному заході Нью-Йорка. Це свідчить про те, що російські війська просунулися в західній частині населеного пункту.

Покровський напрямок

За даними Генштабу ЗСУ за минулу добу на Покровському напрямку відбулося 31 бойове зіткнення. Противник намагався прорвати оборону на ділянках фронту біля населених пунктів Олександрівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Веселе, Іванівка, Желанне, Комишівка, Скучне, Яснобродівка та Карлівка.

Динаміка бойових дій на цьому напрямку свідчить про те, що протягом останнього місяця окупанти захопили низку населених пунктів, зокрема Прогрес, Веселе та Желанне. Активні дії росіяни здійснюють трохи південніше, біля Карлівки та Красногорівки, де Сили оборони втратили частину позицій.

Згідно з інформацією Deep State, противник на цьому напрямку "зірвався з ланцюга". Попри спроби Сил оборони зміцнити свої позиції, росіяни стягують додаткові сили з Очеретиного, не полишаючи спроб прориву.

Карта бойових дій на Покровському напрямку. 6 липня Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Покровському напрямку. 6 серпня Фото: deepstatemap.live

За словами начальника ГУР Буданова, через деякий час очікується спад наступальних дій російських військ. За його словами, практика затяжної війни показує, що "будь-яка сторона понад два місяці не витягує".

Тим часом він зазначив, що після затишшя протягом трьох місяців слід очікувати на нові спроби наступу противника, до яких потрібно готуватися.

"Або ми просто сидітимемо і чекатимемо, мине чотири-п'ять місяців і все знову повториться. Або будемо діяти на випередження", — наголосив Буданов.

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