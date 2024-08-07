Наступление РФ затянулось: какова динамика боев на самых горячих учасктках фронта (карта)

Одним из опаснейших участков фронта является Покровское направление. По информации ресурса Deep State, россияне возле Желанного атакуют, будто "сорвались с цепи", стягивая дополнительные силы.

Related video

Наступление Вооруженных сил РФ в Украине затянулось и должно завершиться через полтора-два месяца. Как заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, оккупанты испытывают проблемы с живой силой и мобилизацией, которые начались около трех месяцев назад.

В этой связи Фокус выяснял ситуацию на самых горячих участках украинского фронта, и определил динамику боевых действий за последнее время.

Ситуация на ключевых участках фронта

Часов Яр

На протяжении четырех месяцев с момента активных действий ВС РФ украинские защитники удерживают позиции у населенного пункта Часов Яр. Как сообщили в 225 ОШБр "Черный лебедь", из-за постоянных ударов противника в городе колоссальные разрушения.

Тем не менее бойцы Сил обороны продолжают отражать удары россиян. По информации Генштаба ВСУ на Краматорском направлении в районах Часового Яра и Ивановского украинские защитники за минувшие сутки отбили пять атак. Однако тяжелые бои продолжаются.

Согласно данным ресурса Deep State, продвижение российских войск в июле зафиксировано на участке севернее Часового Яра — у населенного пункта Калиновка. Линия боевого соприкосновения на других участках данного направления осталась без изменений.

Карта боевых действий на Краматорском направлении. 6 июля Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Краматорском направлении. 6 августа Фото: deepstatemap.live

Линия Торецк — Нью-Йорк

Сложная обстановка наблюдается на участке фронта у населенных пунктов Торецк и Нью-Йорк Донецкой области. Как сообщил руководитель Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик, по состоянию на 6 августа российские войска в Торецк не зашли, хотя и не оставляют попытки захватить город.

"По состоянию на сегодня, скажу, что да, действительно, враг пытается, продвигается к административным границам города Торецка. Но в город он не зашел и находится вблизи непосредственно административных границ самого города", — заявил чиновник.

По картографическим данным Deep State противник в течение месяца имел успех южнее Торецка, где удалось расширить плацдарм у Железного. Кроме того, россиянами были заняты населенные пункты на подступах к Торецку — Дружба и Северное.

Карта боевых действий на Торецком направлении. 6 июля Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Торецком направлении. 6 августа Фото: deepstatemap.live

Аналогичная сложная ситуация сложилась и на оборонительных позициях ВСУ под Нью-Йорком. В течение июля российские силы продвигались от Новоселовки на трех направлениях — на восток в сторону Пантелеимоновки, на север непосредственно в сторону Нью-Йорка, а также северо-восточнее города.

Судя по сложившейся обстановке передовые подразделения ВС РФ пытаются выйти к Нелеповке с двух сторон, с целью взять в оперативное окружение украинские войска, о чем неоднократно заявляли российские пропагандисты.

Важно

Угроза окружения ВСУ. Как защитить Торецк, если Россия захватит поселок Нью-Йорк

Как сообщили аналитики Института изучения войны геолоцированные кадры за 6 августа показывают, как подразделения российской 9-й мотострелковой бригады поднимают флаг над зданием на улице Гагарина на северо-западе Нью-Йорка. Это говорит о том, что российские войска продвинулись в западной части населенного пункта.

Покровское направление

По данным Генштаба ВСУ за минувшие сутки на Покровском направлении произошло 31 боестолкновение. Противник пытался прорвать оборону на участках фронта у населенных пунктов Александровка, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Веселое, Ивановка, Желанное, Камышевка, Скучное, Яснобродовка и Карловка.

Динамика боевых действий на этом направлении говорит о том, что в течение последнего месяца оккупанты захватили ряд населенных пунктов, в том числе Прогресс, Веселое и Желанное. Активные действия россияне предпринимают чуть южнее, возле Карловки и Красногоровки, где Силы обороны потеряли часть позиций.

Согласно информации Deep State, противник на этом направлении "сорвался с цепи". Несмотря на попытки Сил обороны укрепить свои позиции, россияне стягивают дополнительные силы из Очеретиного, не оставляя попыток прорыва.

Карта боевых действий на Покровском направлении. 6 июля Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Покровском направлении. 6 августа Фото: deepstatemap.live

По словам начальника ГУР Буданова, через некоторое время ожидается спад наступательных действий российских войск. По его словам, практика затяжной войны показывает, что "любая сторона более двух месяцев не вытягивает".

Между тем он отметил, что после затишья в течение трех месяцев следует ожидать новые попытки наступления противника, к которым нужно готовиться.

"Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев и все снова повторится. Или будем действовать на опережение", — подчеркнул Буданов.

Важно