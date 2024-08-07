ЗС РФ хочуть "закрити мішок" біля Нью-Йорка: аналітик описав ситуацію на Торецькому напрямку

За словами співзасновника проєкту DeepState Романа Погорілого, противник накопичив величезну кількість особового складу на Донбасі, проте ЗСУ продовжують тримати оборону і ламають плани росіян.

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Російські окупанти не перестають тиснути на позиції українських захисників на Донеччині і наразі найскладніша ситуація складається навколо населеного пункту Нью-Йорк. Деталями поділився співзасновник та аналітик проєкту DeepState Роман Погорілий в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, спроби хаотичного просування до Торецька з боку противника не припиняються. У селі Нью-Йорк на Донеччині також було вивішено російський прапор, але це не означає, що населений пункт був окупований ЗС РФ.

"Це не означає, що росіяни взяли під контроль цей населений пункт, але вони намагаються рухатися туди. Противник намагається закріплюватися й окупувати його. Також простежуються рухи від Залізного в бік Нью-Йорка. Тобто це наштовхує на думку, що ворог хоче закрити "мішок", який утворився. Також росіяни в районі Залізного, Дружби та Північного намагаються увійти в Торецьк. Росіяни не зайшли в місто і не закріпилися, але спроби є", — заявив Роман Погорілий.

Аналітик розповів, що зараз відбувається в районі села Нью-Йорк на Донбасі Фото: DeepStateMAP

Окремо аналітик додав, що в районі Торецька також активно працюють розвідувальні групи російських окупантів. Вони намагаються знайти слабкі місця в українській обороні.

Бійці ЗСУ тим часом продовжують обороняти позиції і завдають ефективних ударів по російській піхоті.

"Щільна забудова сприяє росіянам, тому що вони можуть там ховатися, закріплюватися, ховатися. На жаль, росіян дуже багато. Вони рухаються скрізь, де можуть, не залишаючи спроб хаотично рухатися в напрямку Торецька", — підсумував Роман Погорілий.

Нагадаємо, 6 серпня повідомлялося, що окупанти підняли прапор РФ у Нью-Йорку Донецької області. Зробили вони це над навчальним корпусом спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №38 у північно-західній частині населеного пункту на Донбасі, розповіли аналітики.