"Обмінний фонд": ЗСУ взяли в полон десятки російських солдатів у Курській області, — соцмережі (відео)

Масштаби здачі російських військових в полон в Суджі показали з дрона. В українському Генштабі офіційних коментарів з цього приводу поки не давали.

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Четверо бійців Сил оборони України взяли в полон більше 40 солдатів Збройних сил Російської Федерації. Про це написав боєць батальйону "Айдар" 24-ї ОШБр Станіслав Бунятов з позивним "Осман" у своєму Telegram-каналі "Говорять снайпер".

Він опублікував фотографію, яка була зроблена з дрона. На світлині — колона полонених росіян.

Фото: Скриншот

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналіи "Офіцер+" також розмістив схоже фото, підписавши його словами "Обмінний фонд з КуНР (Курська народна республіка — ред.) на перший-другий розрахуйсь!".

Фото: Скриншот

Ще один український військовий, який веде Telegram-канал "Балу HUB" зазначив "стільки наших хлопців буде обміняно і повернуто до сімей!!!".

Крім того, у мережі з'явилися кадри, як група з 22-х російських окупантів здається у полон в Курській області. Український блогер Сергій Стерненко повідомив, що відео надали "невідомі воїни, які передають подяку усім, хто донатить на FPV". Саме ці дрони примусили росіян до здачі.

Незрозуміло, чи це полонені зі складу тих сорока, про які повідомлялося раніше, чи це інша група.

В українському Генштабі офіційних коментарів з цього приводу поки не давали.

Нагадаємо, російський військовий журналіст-пропагандист заявив, що ЗСУ просунулися углиб території Російської Федерації на 25 кілометрів. Бойові дії ведуться безпосередньо в межах населених пунктів Коренево і Суджа у Курській області.

осійське бюро "Радіо Свобода" опублікувало супутникові знімки руйнування на міжнародному пункті пропуску "Суджа".