Російський стелс-бомбардувальник ПАК ДА і його нерозв'язна проблема

Росія значно відстає від США в галузі стелс-технологій, хоча має випереджати Китай. Тим часом у КНР спішно працюють над аналогом B-21, а доля російського "Посланника" туманна.

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Поки Росія намагається наздогнати американські розробки, залишаються сумніви в тому, чи зможе ПАК ДА зрівнятися з американськими аналогами — та й літати в принципі.

Фокус переклав статтю журналіста Гаррісона Касса про проєкт російського перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації, який у РФ називають "Посланник".

Росія розробляє Tupolev ПАК ДА — стелс-бомбардувальник, покликаний змагатися з B-2 Spirit ВПС США. Завдяки конструкції літаючого крила, аналогічної B-2 і B-21 Raider, ПАК ДА має досягти низького радіолокаційного перетину і дозвукових швидкостей.

Однак Росія відстає від США в галузі стелс-технологій, і перспективи ПАК ДА абсолютно неясні. Хоча росіяни сподіваються почати серійне виробництво до 2027 року, поточні проблеми, включно з війною в Україні, можуть затримати процес.

Поки Росія намагається наздогнати американські розробки, залишаються сумніви в тому, чи зможе ПАК ДА зрівнятися з американськими аналогами — та й літати в принципі.

Проблема російського ПАК ДА: чи буде він коли-небудь літати?

Бомбардувальник B-2 Spirit став переломним моментом у стратегічній грі. Він був представлений як перший літак, здатний уникати радіолокаційного виявлення і доставляти ядерні боєприпаси. За десятиліття, що минули з моменту появи B-2, росіяни прагнули нівелювати явну перевагу американців, запустивши в серію власний літак-аналог. Зараз Росія перебуває в процесі створення своєї відповіді на B-2: "Туполєв" ПАК ДА.

За повідомленнями, компанія "Туполєв" близька до завершення створення прототипу ПАК ДА, а також планує побудувати ще шість бомбардувальників. Якщо ці плани втіляться в життя, Росія приєднається до американців як єдина країна на Землі, що володіє стелс-бомбардувальниками. (Китай наразі спішно розробляє власний стелс-бомбардувальник Xi'an H-20).

Модель китайського стелс-бомбардувальника Xi'an H-20 Фото: VPK.name

Стелс-бомбардувальники відстають від прогресу

Росія має багату історію аерокосмічних розробок. Але в галузі стелс-технологій Москва значно відстає від свого головного конкурента. Сполучені Штати лідирують у цьому напрямку відтоді, як вони представили F-117 Nighthawk і B-2 Spirit три десятиліття тому.

Зараз на озброєнні США перебувають винищувачі п'ятого покоління F-22 і F-35, оснащені технологією "стелс". B-21 Raider, який прийде на зміну застарілому B-2 Spirit, уже розпочав випробувальні польоти і, як очікується, надійде на озброєння ВПС США в найближчі кілька років.

Американці на ціле покоління випередили росіян у виробництві стелс-бомбардувальників.

І Росія, і Китай поспішають наздогнати американців. Китайський H-20, як і раніше, перебуває на стадії прототипу, і Пекіну належить пройти довгий шлях, перш ніж він випустить щось схоже на B-2 або B-21. Росія зі своїм ПАК ДА має бути ближче до мети, ніж китайці, але ця програма оповита таємницею. Про бомбардувальник мало що відомо. Якщо західні спецслужби мають уявлення про ПАК ДА і про те, на якому етапі перебуває програма, вони не поширили цю інформацію серед широкого загалу.

Що відомо напевно, так це те, що ПАК ДА був створений у формі "літаюче крило", яку ми знаємо за B-2 і B-21.

Американський стелс-бомбардувальник B-21 Raider Фото: Northrop Grumman

Як і В-2, ПАК ДА літатиме на дозвукових швидкостях, а також матиме низький радіолокаційний перетин. Це означає, що уникнути виявлення літаку допоможе саме скритність, а не швидкість. Подібне легше сказати, ніж зробити, і в росіян немає великого досвіду в розробці вражаючих стелс-літаків. Єдиний російський стелс-винищувач Су-57, як відомо, має найгірші характеристики серед усіх стелс-винищувачів світу. Але хто знає, можливо, росіяни таємно поліпшили свої стелс-можливості. Конструкція літаючого крила, обтічна і витончена, за своєю природою сприятлива для скритності.

Чи злетить ПАК ДА?

Росіяни сподіваються, що ПАК ДА надійде в серійне виробництво до 2027 року. Знаючи історію повільного розгортання збройових програм у росіян, ці терміни видаються занадто оптимістичними.

Війна в Україні, безсумнівно, забирає ресурси і промислові потужності, які в іншому випадку могли б бути використані для розробки нового стелс-літака. Але зараз пріоритети Росії спрямовані на те, щоб просто підтримувати свої військові зусилля на плаву, а не розвивати технології майбутнього.

Ймовірно, Росії доведеться зосередитися не на амбітних проєктах стелс-бомбардувальників, а на більш практичних цілях, таких як поповнення запасів бронетранспортерів і танків для фронтових військ, які вступають у третій рік війни на виснаження.

Про автора

Гаррісон Касс — журналіст, який пише про оборону і національну безпеку, на рахунку якого понад 1000 статей на теми, пов'язані з міжнародними проблемами. Адвокат, пілот, гітарист і професійний хокеїст, Гаррісон служив льотчиком-стажистом у ВПС США, але був демобілізований за станом здоров'я. Отримав ступінь бакалавра в коледжі Лейк-Форест, ступінь доктора юриспруденції в Орегонському університеті та ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті. Гаррісон слухає гурт Dokken.