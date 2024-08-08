Бійці ЗСУ повернули український прапор в Нью-Йорку на Донбасі (відео)
Український прапор знову зайняв своє законне місце. Російський триколор було знищено ударом дрона.
Українські розвідники повернули український прапор на будівлю спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату №38 в Нью-Йорку Донецької області. Унікальними кадрами поділилися в 53 окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха.
Як зазначається, спочатку одним точним ударом FPV-дрона розвідники бригади знищили "ганчірку" окупантів, які ті ризикнули вивісити напередодні.
Після чого український стяг повернули на своє законне місце.
"Розвідка — це воїни, котрі скромно та тихо роблять, здавалось неможливі речі, немов прадавні характерники, під покровом тіні завдають ударів та знищують. Не тиражують свої подвиги, а просто якісно виконують свою роботу — на землі і в повітрі — знищують та захищають", — йдеться у підписі під відео.
Як повідомляли у Генштабі ЗСУ, минулої доби на Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Північного, Нью-Йорка, Залізного та Торецька. Також агресор завдавав авіаударів у районі цього населеного пункту.
Нагадаємо, 7 серпня військовий оглядач Василь Пехньо розповідав, що незабаром ЗСУ доведеться відступати з Нью-Йорка, а ворог просуватиметься далі.
Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Сили оборони мають незначні успіхи на Донеччині, відбивши позиції в районі Часового Яру і демонструючи просування.