Бійці ЗСУ повернули український прапор в Нью-Йорку на Донбасі (відео)

Український прапор знову зайняв своє законне місце. Російський триколор було знищено ударом дрона.

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Українські розвідники повернули український прапор на будівлю спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату №38 в Нью-Йорку Донецької області. Унікальними кадрами поділилися в 53 окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха.

Як зазначається, спочатку одним точним ударом FPV-дрона розвідники бригади знищили "ганчірку" окупантів, які ті ризикнули вивісити напередодні.

Після чого український стяг повернули на своє законне місце.

"Розвідка — це воїни, котрі скромно та тихо роблять, здавалось неможливі речі, немов прадавні характерники, під покровом тіні завдають ударів та знищують. Не тиражують свої подвиги, а просто якісно виконують свою роботу — на землі і в повітрі — знищують та захищають", — йдеться у підписі під відео.

Як повідомляли у Генштабі ЗСУ, минулої доби на Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Північного, Нью-Йорка, Залізного та Торецька. Також агресор завдавав авіаударів у районі цього населеного пункту.

Нагадаємо, 7 серпня військовий оглядач Василь Пехньо розповідав, що незабаром ЗСУ доведеться відступати з Нью-Йорка, а ворог просуватиметься далі.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Сили оборони мають незначні успіхи на Донеччині, відбивши позиції в районі Часового Яру і демонструючи просування.