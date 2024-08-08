Удосконалена версія РПВ-16: чим особливий новий реактивний вогнемет, який отримають ЗСУ

На думку військового експерта Валерія Рябиха, новий піхотний реактивний вогнемет може серйозно підсилити українських піхотинців. Він є руйнівною зброєю, особливо під час застосування в міській забудові, улоговинах чи укриттях.

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Українські військові отримають піхотний реактивний вогнемет українського виробництва. За словами військового експерта, директора з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерія Рябиха, це може бути удосконаленою версією РПВ-16. Про це він повідомив в ефірі "Еспресо".

"Слід зазначили, що зараз відбулася кодифікація та допущення до експлуатації у військах вогнемета піхотного реактивного", — сказав Валерій Рябих.

Він наголосив, що не була зазначена назва вогнемета, проте за технічними даними він схожий на РПВ-15, але трохи відрізняється, тому це може бути удосконалена його версія. Зокрема, це серйозна зброя, яка може значно підсилити українських піхотинців. За словами Рябиха, застосуванням зброї займаються спеціальні підрозділи РХБ (радіаційного, хімічного та біологічного) захисту, тоді як вогнемет є штатною зброєю.

Крім цього, він розповів, що це є потужною зброєю, яка дає змогу знищувати ворога без оптики на дальностях до 600 метрів, а з оптикою — більша відстань. Експерт вважає, що цей вогнемет є дуже руйнівною зброєю, особливо під час застосування в міській забудові чи в умовах, коли противник зосереджується в улоговинах чи укриттях.

Це повʼязано з принципом дії зброї, яка називається вакуумна чи термобарична. Так, на певну відстань снаряд закидає вибухову суміш, яка розпилюється та змішується з повітрям, після чого відбувається підрив. Площа ураження може сягати 2,5 тисячі квадратних метрів, а радіус завдання шкоди особовому складу сягає майже 50 кілометрів.

"Цей вогнемет може суттєво посилити наші підрозділи", — додав він.

Нагадаємо, 7 серпня у Міноборони повідомили, що Сили оборони отримають піхотний реактивний вогнемет, розроблений фахівцями однієї з установ сектору ОПК. Зокрема, зі зброї можна знищувати особовий склад за укриттями, перепонами та на відкритій місцевості".

5 серпня керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що винищувачі F-35 є кращим варіантом за F-16. За його словами, їх Україна може отримати в майбутньому.