РФ атакували понад 70 безпілотників: в Міноборони розповіли подробиці

Найбільше дісталося Липецькій області. Тут був атакований військовий аеродром, після чого сталася детонація боєприпасів. Разом з тим, Міноборони замовчує факт атаки на стратегічний об'єкт.

Related video

Росія в ніч проти 9 серпня знову відбивалася від дронів. Над територією країни-агресорки збили щонайменше 75 БПЛА різних типів. Про це повідомили в Міністерстві оборони Росії.

"Протягом минулої ночі при спробі київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів по об'єктах на території Російської Федерації черговими засобами ППО перехоплено та знищено 75 БПЛА літакового типу", — йдеться в повідомленні.

Які регіони РФ були атаковані безпілотниками і скільки було збито:

26 дронів — над Бєлгородською областю;

19 дронів над Липецькою областю;

7 дронів — над Курською областю;

5 дронів над Брянською областю;

4 дрони — над Воронезькою областю;

1 дрон — над Орловською областю;

5 дронів — над т.о. Кримом;

8 дронів над акваторією Чорного моря.

Найбільше дісталося Липецькій області. Тут був атакований військовий аеродром, після чого сталася детонація боєприпасів, які там зберігалися. Вони почали розлітатися в різні боки, через що влада регіону оголосила про евакуацію.

"Відбулася детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель. На місці події працюють усі екстрені служби. Внаслідок падіння БПЛА пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Є порушення електропостачання. Працюють ППО та засоби придушення. Для ліквідації наслідків детонації вибухонебезпечних об'єктів запроваджується режим НС біля Липецького муніципального округу. Для гарантування безпеки жителів ухвалено рішення провести евакуацію населених пунктів: Копцеві Хутори, Федорівку, Яківлю, Тинківку. У Липецьку та Липецькому МО зараз зупинено рух пасажирського транспорту, який буде відновлено після скасування червоного рівня небезпеки", — повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи у Сакському та Чорноморському районі. Пізніше так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про "відбиття атаки ЗСУ" російськими окупантами, зокрема, що вже збита одна протикорабельна ракета "Нептун" над акваторію на значному віддаленні від берега.