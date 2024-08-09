РФ атаковали более 70 беспилотников: в Минобороны рассказали подробности

Больше всего досталось Липецкой области. Здесь был атакован военный аэродром, после чего произошла детонация боеприпасов. Вместе с тем, Минобороны умалчивает факт атаки на стратегический объект.

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Россия в ночь на 9 августа снова отбивалась от дронов. Над территорией страны-агрессора сбили по меньшей мере 75 БпЛА разных типов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"В течение минувшей ночи при попытке киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа", — говорится в сообщении.

Какие регионы РФ были атакованы беспилотниками и сколько было сбито:

26 дронов — над Белгородской областью;

19 дронов над Липецкой областью;

7 дронов — над Курской областью;

5 дронов над Брянской областью;

4 дрона — над Воронежской областью;

1 дрон — над Орловской областью;

5 дронов — над т.н. Крымом;

8 дронов над акваторией Черного моря.

Больше всего досталось Липецкой области. Здесь был атакован военный аэродром, после чего произошла детонация боеприпасов, которые там хранились. Они начали разлетаться в разные стороны, из-за чего власти региона объявили об эвакуации.

"Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских зданий. На месте происшествия работают все экстренные службы. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения. Работают ПВО и средства подавления. Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС возле Липецкого муниципального округа. Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевые Хутора, Федоровку, Яковлю, Тынковку. В городе Липецке и Липецком МО сейчас остановлено движение пассажирского транспорта, которое будет восстановлено после отмены красного уровня опасности", — сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Напомним, что в ночь на 9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в Сакском и Черноморском районе. Позже так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаевзаявил об "отражении атаки ВСУ" российскими оккупантами, в частности, что уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном удалении от берега