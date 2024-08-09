"Обстрілюють південні території": у ВМС розповіли, скільки Росія розмістила військових у Криму

За словами капітана І рангу запасу Військово-морських сил ЗСУ Андрія Риженка, на початку повномасштабної війни бійців ЗС РФ на захопленому півострові було значно більше, проте зараз противник не ризикує посилати туди багато особового складу.

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На території тимчасово окупованого Кримського півострова росіяни намагаються не концентрувати величезну кількість особового складу ЗС РФ, проте їх там кілька десятків тисяч. Про це детальніше розповів капітан І рангу запасу Військово-морських сил ЗСУ Андрій Риженко в коментарі "Еспресо.TV".

За його словами, зараз на території Криму може перебувати близько 20 тисяч бійців ЗС РФ. Це максимальне угруповання, яке противник зберігає на цій території. Посилати туди більше бійців ворог боїться.

"Може йтися про 20 тис. особового складу. І це максимальна чисельність російських окупаційних військ, яка може там бути. Росіяни використовують територію Криму більше для відновлення та ремонту техніки, а також для лікування поранених і накопичення боєприпасів. Ось їхня головна мета", — заявив Андрій Риженко.

Окремо представник ВМС додав, що на території захопленого півострова окупанти також зберігають авіацію та ракетні підрозділи. Їхнє завдання — терор. Саме вони обстрілюють південні території України.

Водночас на початку повномасштабної війни в Криму було набагато більше російських військових, але зараз ситуація кардинально змінилася.

"Окупанти здебільшого концентрують у Криму авіацію, якою намагаються штурмувати наші сили на півдні. Також Росія зосередила в Криму ракетні підрозділи, які також активно обстрілюють південні території нашої країни", — підсумував Андрій Риженко.

Нагадаємо, 7 серпня повідомлялося, що Крим буде легше відвоювати, ніж Донбас, про що заявив глава української розвідки Кирило Буданов. За його словами, сьогодні є дві точки заходу, які можуть зіграти вирішальну роль у звільненні півострова. Водночас міф росіян про те, що ця територія є "недосяжною", не відповідає дійсності.