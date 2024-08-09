"Обстреливают южные территории": в ВМС рассказали, сколько Россия разместила военных в Крыму

По словам капитана 1 ранга запаса Военно-морских сил ВСУ Андрея Рыженко, в начале полномасштабной войны бойцов ВС РФ на захваченном полуострове было значительно больше, однако сейчас противник не рискует посылать туда много личного состава.

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На территории временно оккупированного Крымского полуострова россияне пытаются не концентрировать огромное количество личного состава ВС РФ, однако их там несколько десятков тысяч. Об этом детальнее рассказал капитан 1 ранга запаса Военно-морских сил ВСУ Андрей Рыженко в комментарии "Еспресо.TV".

По его словам, сейчас на территории Крыма может находиться около 20 тысяч бойцов ВС РФ. Это максимальная группировка, которую противник хранит на этой территории. Посылать туда больше бойцов противник боится.

"Речь может идти о 20 тыс. личного состава. И это максимальная численность российских оккупационных войск, которая может там быть. Россияне используют территорию Крыма больше для восстановления и ремонта техники, а также для лечения раненых и накопления боеприпасов. Вот их главная цель", — заявил Андрей Рыженко.

Отдельно представитель ВМС добавил, что на территории захваченного полуострова оккупанты также хранят авиацию и ракетные подразделения. Их задача — террор. Именно они обстреливают южные территории Украины.

При этом в начале полномасштабной войны в Крыму было намного больше российских военных, но сейчас ситуация кардинально изменилась.

"Оккупанты главным образом концентрируют в Крыму авиацию, которой пытаются штурмовать наши силы на юге. Также Россия сосредоточила в Крыму ракетные подразделения, которые также активно обстреливают южные территории нашей страны", — подытожил Андрей Рыженко.

Напомним, 7 августа сообщалось, что Крым будет легче отвоевать, чем Донбасс, о чем заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов. По его словам, сегодня есть две точки захода, которые могут сыграть решающую роль в освобождении полуострова. При этом миф россиян о том, что эта территория является "недосягаемой", не соответствует действительности.