3 дні вважали зниклим безвісти: боєць ЗСУ розповів, як його "вимкнуло" серед мінного поля (відео)

Бійці отримали наказ вийти через стежку на мінному полі. Коли вони йшли, отримали наказ, щоб дві людини повернулися назад.

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Головний сержант взводу технічного забезпечення десантник 46-ї ОМБр із позивним "Камаз" три доби пролежав серед мінного поля через поранення, на яке він до цього особливо не звернув увагу. Його історію розповіли в пресслужбі ДШВ ЗСУ.

Чоловік розповідає, що після повномасштабного російського вторгнення одразу ж пішов на фронт. Дружині він сказав, що поїхав на роботу до Києва і лише за 2 місяці зізнався, що воює. Спочатку його взяли радійником в Тероборону. Далі завдяки товаришу, який служив у 46-й ОМБр, він перевівся в цей підрозділ.

На одній із ділянок фронту, розповідає "Камаз", вони отримали наказ взяти позицію. Наказ виконали та почали закріплюватися в окопі. За його словами, бійці 3 дні тримали ці позиції. Були влучання в їхній бліндаж, деякі дістали поранення і самі собі надавали допомогу. Двох найважчих евакуювали.

"Почався обстріл. Міномет, ударні дрони. Ми побігли до посадки. Я наступив на протипіхотну міну, думав, що без ніг залишився, я попробував, що ноги цілі, але заніміли. Але потім встав. Я запитав, в кого які поранення, всі наклали турнікети, потім був приліт в бліндаж. 3 дні ми тримали позиції, спочатку двох забрали поранених, потім ще одного", — розповідає "Камаз".

Далі бійці отримали наказ залишити окоп і вийти через стежку на мінному полі. Коли вони йшли, отримали наказ, щоб дві людини повернулися назад до того бліндажа і тримали позицію поки не надійде поповнення. Повернулися "Камаз" і ще один морпіх, який вирушив раніше на позиції, які вони тримали поруч.

"Мене "виключило" на мінному полі, я добу пролежав там через крововтрату. Мене шукали і не могли знайти. В мене рації не було, тільки один автомат. Я прикрив себе гілками якимись і так добу лежав. Коли стемніло, намацав ліхтарика. Надягнув медичні рукавички, оглянув себе, світив, щоб не видно було і з ліхтариком в зубах повз до наших окопів, заповз у бліндаж і там просидів ще три доби. Безвісти зниклим я вважався 3 дні", — розповідає боєць.

"Камаз" говорить, що за 3 доби на позицію зайшли бійці одного з підрозділів Тероборони і знайшли його в ямі, де він лежав. Боєць назвав свій позивний та підрозділ і сказав, що його шукають. Тероборонівці вернулися з ношами, завантажили на них "Камаза" і вчотирьох потягли до точки евакуації.

"Тягли мене, мінялися. Ще скид з дрона на мене був. Ха… Я так сміявся, як оце і ви. Я хлопцям сказав, що поки ви мене дотягнете, то вб'єте. В мене була розірвана спина, ср*ка, але зажило, як на собаці", — згадує той випадок із посмішкою чоловік.

Він додає, що міг зробити, зробив, щоби вважати себе чоловіком і захисником країни.

"Не треба боятися робити цю роботу. Коли ми всі разом робитимемо спільну справу, нам буде легше гнати звідси цього клятого ворога", — додав "Камаз".

Нагадаємо, що в Кринках безвісти зникла єдина жінка-штурмовичка, яка там несла службу, 32-річна морпіх Оксана П’ятак із позивним "Отаман". Вона потрапила до рук окупантів.