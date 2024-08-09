3 дні вважали зниклим безвісти: боєць ЗСУ розповів, як його "вимкнуло" серед мінного поля (відео)
Бійці отримали наказ вийти через стежку на мінному полі. Коли вони йшли, отримали наказ, щоб дві людини повернулися назад.
Головний сержант взводу технічного забезпечення десантник 46-ї ОМБр із позивним "Камаз" три доби пролежав серед мінного поля через поранення, на яке він до цього особливо не звернув увагу. Його історію розповіли в пресслужбі ДШВ ЗСУ.
Чоловік розповідає, що після повномасштабного російського вторгнення одразу ж пішов на фронт. Дружині він сказав, що поїхав на роботу до Києва і лише за 2 місяці зізнався, що воює. Спочатку його взяли радійником в Тероборону. Далі завдяки товаришу, який служив у 46-й ОМБр, він перевівся в цей підрозділ.
На одній із ділянок фронту, розповідає "Камаз", вони отримали наказ взяти позицію. Наказ виконали та почали закріплюватися в окопі. За його словами, бійці 3 дні тримали ці позиції. Були влучання в їхній бліндаж, деякі дістали поранення і самі собі надавали допомогу. Двох найважчих евакуювали.
"Почався обстріл. Міномет, ударні дрони. Ми побігли до посадки. Я наступив на протипіхотну міну, думав, що без ніг залишився, я попробував, що ноги цілі, але заніміли. Але потім встав. Я запитав, в кого які поранення, всі наклали турнікети, потім був приліт в бліндаж. 3 дні ми тримали позиції, спочатку двох забрали поранених, потім ще одного", — розповідає "Камаз".
Далі бійці отримали наказ залишити окоп і вийти через стежку на мінному полі. Коли вони йшли, отримали наказ, щоб дві людини повернулися назад до того бліндажа і тримали позицію поки не надійде поповнення. Повернулися "Камаз" і ще один морпіх, який вирушив раніше на позиції, які вони тримали поруч.
"Мене "виключило" на мінному полі, я добу пролежав там через крововтрату. Мене шукали і не могли знайти. В мене рації не було, тільки один автомат. Я прикрив себе гілками якимись і так добу лежав. Коли стемніло, намацав ліхтарика. Надягнув медичні рукавички, оглянув себе, світив, щоб не видно було і з ліхтариком в зубах повз до наших окопів, заповз у бліндаж і там просидів ще три доби. Безвісти зниклим я вважався 3 дні", — розповідає боєць.
"Камаз" говорить, що за 3 доби на позицію зайшли бійці одного з підрозділів Тероборони і знайшли його в ямі, де він лежав. Боєць назвав свій позивний та підрозділ і сказав, що його шукають. Тероборонівці вернулися з ношами, завантажили на них "Камаза" і вчотирьох потягли до точки евакуації.
"Тягли мене, мінялися. Ще скид з дрона на мене був. Ха… Я так сміявся, як оце і ви. Я хлопцям сказав, що поки ви мене дотягнете, то вб'єте. В мене була розірвана спина, ср*ка, але зажило, як на собаці", — згадує той випадок із посмішкою чоловік.
Він додає, що міг зробити, зробив, щоби вважати себе чоловіком і захисником країни.
"Не треба боятися робити цю роботу. Коли ми всі разом робитимемо спільну справу, нам буде легше гнати звідси цього клятого ворога", — додав "Камаз".
Нагадаємо, що в Кринках безвісти зникла єдина жінка-штурмовичка, яка там несла службу, 32-річна морпіх Оксана П’ятак із позивним "Отаман". Вона потрапила до рук окупантів.