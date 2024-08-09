РФ просунулася на Донбасі: в яких населених пунктах найспекотніше (карта)

Російські військові збільшили кількість атак на Торецькому напрямку Донецької області. В районі Покровська противник здійснює штурми в районах низки селищ, розповіли в Генштабі ЗСУ.

Related video

Збройні сили Російської Федерації просунулися біля деяких населених пунктів у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState у Telegram.

Так, окупанти просунулися поблизу Пантелеймонівки, Гродівки, Сергіївки та в Красногорівці.

Наступ ЗС РФ на Донбасі Ситуація на Донбасі

Просування ЗС РФ у Красногорівці

Крім цього, було уточнено лінію бойового зіткнення в Желанному.

Уточнено лінію бойового зіткнення в Желанному

Фронт у Донецькій області: що говорять в Генштабі ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Торецькому напрямку російські військові збільшили кількість атак до 12. Зокрема, росіяни наступали поблизу Білої Гори, Диліївки, Нью-Йорка й Торецька.

На Покровському напрямку російські військові здійснили штурмові дії в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Желанного, Зеленого Поля та Яснобродівки. Своєю чергою Сили оборони стримували натиск противника та відбили 12 атак.

"Втрати противника на цьому напрямку уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Також окупанти завдали пʼять авіаударів по Гродівці й Олександрополю.

На Курахівському напрямку ЗС РФ атакували поблизу Парасковіївки й Костянтинівки три рази. Ситуація під контролем українських військових.

Нагадаємо, 8 серпня військовий експерт, полковник Сергій Грабський повідомив, що ЗС РФ наступають на Торецьк та Покровськ. За його словами, ворога цікавить так званий "Торецький трикутник", а саме — Часів Яр — Торецьк — Очеретине. Тоді як для окупантів Покровськ — це так звані "ворота" на Дніпропетровщину.

Того ж дня експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке розповів, що російські військові захопили Сергіївку Донецької області. В результаті ворог зупинився за 15 кілометрів від Покровська.