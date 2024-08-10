"Вдарили з гармати по горобцях": експерт пояснив, чому ЗС РФ атакували ЗСУ на Курщині "Іскандером"

Застосування балістики по лісопосадці яскраво демонструє те, яка у командування російських окупаціних військ на всіх рівнях панує метушня від того, що відбувається в Курській області.

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Командування ЗС РФ через прорив кордону на Курщині перебуває у справжній паніці, через що ухвалює нераціональні рішення. Зокрема, дає накази на застосування ракети "Іскандер" по українській ДРГ. На це звернув увагу військовий оглядач Олександр Коваленко.

Так, російські пропагандисти 10 серпня похизувалися, що ЗС РФ завдали удару ракетою 9М723 ОТРК "Іскандер" по диверсійній групі в Курській області.

"По-перше, російська пропаганда влаштувала браваду з відео, на якому чітко видно, що ракета прилетіла не за місцем розміщення ДРГ, а приблизно за метри 200-300. По-друге – балістичну ракету, оперативно-тактичного рівня задіяли проти ДРГ… ДРГ! Тобто, повторюся, засіб ураження на вирішення оперативно-тактичних завдань застосовують по диверсійної групі, чисельністю 10-15 осіб. Для розуміння тих, хто не розуміє. Знаєте вираз "бити з гармати по горобцях"? Ось це саме воно", — прокоментував аналітик.

Він наголосив, що окупанти нераціонально використали ракету, оскільки вона в них зараз в дефіциті і саме тому росіяни "виклянчили копію 9М723 у КНДР – KN-23".

"Це застосування балістики по лісопосадці яскраво демонструє те, яка у командування російських окупаціних військ на всіх рівнях панує паніка від того, що відбувається в Курській області. І повторюся – не влучили", — резюмував військовий оглядач.

Нагадаємо, що місцеве населення Бєлгородщини та Курщини заявляє, що просуваються дуже виховані, ввічливі військові, які їх не мародерять, не знущаються. Натомість вони бояться, що "доблесна російська армія" почне їх бомбити та "винищить в пень".