Росіяни примудрилися схрестити гаубицю Д-30 з "безпілотним трактором" (фото)

Повідомляється, що роботизованою платформою нібито керуватимуть із відстані 500 метрів. Однак залишається відкритим питання виживання САУ за заявленої швидкості в 12 км/год.

Related video

Російська виставка озброєння "Армія-2024", відкриття якої заплановано на 12 серпня, вже зараз викликає неабиякий інтерес завдяки анонсам нових зразків військової техніки. Одним із найбільш очікуваних експонатів стала безпілотна самохідна артилерійська установка на гусеничному ходу, представлена як 122-мм гаубиця Д-30 на роботизованому шасі МТС-15. Про нову розробку російських зброярів розповіли 10 серпня оглядачі Defense Express.

Експерти зазначають, що наразі назва артилерійської системи невідома, так само як і те, ким саме було створено цей зразок. Проте з'явився короткий опис зброї.

Відомо, що ця САУ управляється дистанційно на відстані до 500 метрів. Система оснащена автоматом заряджання на чотири постріли, що дає їй змогу швидко виконувати вогневі завдання і ховатися для перезаряджання. Такий підхід мінімізує ризик для розрахунків, які можуть перебувати в безпечному місці на відносно невеликій відстані.

Російська САУ на базі МТС-15 Фото: Соцмережi

Дальність стрільби гаубиці Д-30 досягає 15,3 км, що робить її ефективним засобом ураження цілей на значній відстані. Ці можливості, вважають аналітики, особливо важливі в умовах сучасної контрбатарейної боротьби та активного застосування дронів.

Російська САУ на базі МТС-15 Фото: Соцмережi

Шасі МТС-15 "Клевер" має вантажопідйомність до 15 тонн, максимальну швидкість до 12 км/год і запас ходу до 120 км, що забезпечує високу мобільність установки. Тим часом залишається відкритим питання виживання САУ при заявлених швидкостях. Іншими словами, чи вистачить швидкості руху роботизованої платформи для того, щоб вчасно покинути вогневу позицію і не бути виявленою засобами виявлення.

"Також невідомий і ступінь готовності виробу. Бо цілком можливо, що це прототип, який згодом буде направлено на випробування", — підсумували оглядачі.

Важливо

ЗС РФ отримали нові "Мальви": скільки САУ зможуть виробляти на місяць, — Defense Express

Раніше повідомлялося, що в Україні активно ведуться роботи зі створення буксированої версії 155-мм самохідної артилерійської установки "Богдана". Вартість такого варіанту гаубиці оцінюється в 1,5-2 млн доларів.