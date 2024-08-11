Обіцяли служити в Підмосковʼї: ЗСУ полонили строковика РФ в Курській області (фото, відео)

Разом з 21-річним Олександром Солодовим в український полон потрапило девʼять людей. Серед них пʼять строковиків, мобілізований, сержант, прикордонник та капітан.

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У Курській області українські військові полонили ще одного строковика ЗС РФ. Його особу підтвердило російське видання ASTRA.

У полон потрапив 21-річний Олександр Солодов з республіки Комі. Відео з хлопцем зʼявилося у мережі, на ньому в нього завʼязані очі, він розповів, що є строковиком та служить в 488-му полку в місті Клинці.

За його словами, разом з ним у полон до Сил оборони здалися девʼятеро людей — пʼять строковиків, мобілізований, сержант, прикордонник та капітан. Крім цього, росіянин наголосив, що йому обіцяли, що він служитиме в танковому батальйоні в Підмосковʼї, тоді як до кордону він навіть не наблизиться, проте виявилося інакше.

Російські журналісти звʼязалися з матірʼю полоненого строковика Оксаною. Вона розповіла, що вчора, 10 серпня, її син телефонував їй по відеозвʼязку.

"Вчора з сином я тільки розмовляла по відеозв'язку. Спочатку з журналістом Дмитром, (Дмитро Карпенко, — ред.), а потім із сином, син сказав, чекатимемо обміну", — розповіла жінка.

Російські строковики в Курській області

Також видання розповіло, що родичі строковиків продовжують їх розшукувати після прориву Силами оборони кордону в Курській області та знищення колони ЗС РФ під Рильськом.

"Зараз мій єдиний син Юхно Андрій Максимович перебуває під Суджею. І зі вчорашнього вечора зв'язку з ним немає. Я пам'ятаю, як їх відправляли туди просто "постояти", як говорило командування, а не захищати територію Росії від танків та броньованих машин", — написала росіянка Вікторія Юхно в "ВКонтакте".

Ще одна мати строковика з Новосибірська розповіла, що її сина направили на службу до прикордоння через пʼять місяців після початку служби.

"Я вважаю, що строковики — непрофесійні військові, і їм ще треба вчитися. Їх учили навіть не 4 місяці, а менше, і відправили на кордон. Я вважаю, строковики, яким по 18-19 років, вони морально не дозріли, щоби вбивати інших людей. Навіть у цьому плані. 19 років йому виповнилося лише в армії. Я бачу, що мій син морально не готовий кардинально вирішувати чиюсь долю, навіть якщо це ворог", — розповіла жінка.

Тоді як сестра ще одного зниклого в Курській області строковика зазначила, що її родина проти того, аби строковиків відправляти брати участь у бойових діях.

Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що в Курській області було захоплено в полон на КПВВ м. Суджа ще 59 росіян. Так, окупанти підняли білий прапор, склали зброю та здалися в полон.

Того ж дня у батальйоні "Нахтіґаль" повідомили про взяття в полон великої групи росіян у прикордонній зоні Курської області.