Обещали служить в Подмосковье: ВСУ пленили срочника РФ в Курской области (фото, видео)

Вместе с 21-летним Александром Солодовым в украинский плен попали девять человек. Среди них пять срочников, мобилизованный, сержант, пограничник и капитан.

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В Курской области украинские военные взяли в плен еще одного срочника ВС РФ. Его личность подтвердило российское издание ASTRA.

В плен попал 21-летний Александр Солодов из республики Коми. Видео с парнем появилось в сети, на нем у него завязаны глаза, он рассказал, что является срочником и служит в 488-м полку в городе Клинцы.

По его словам, вместе с ним в плен в Силы обороны сдались девять человек — пять срочников, мобилизованный, сержант, пограничник и капитан. Кроме этого, россиянин отметил, что ему обещали, что он будет служить в танковом батальоне в Подмосковье, тогда как к границе он даже не приблизится, однако оказалось иначе.

Российские журналисты связались с матерью пленного срочника Оксаной. Она рассказала, что вчера, 10 августа, ее сын звонил ей по видеосвязи.

"Вчера с сыном я только разговаривала по видеосвязи. Сначала с журналистом Дмитрием, (Дмитрий Карпенко, — ред.), а потом с сыном, сын сказал, будем ждать обмена", — рассказала женщина.

Российские срочники в Курской области

Также издание рассказало, что родственники срочников продолжают их разыскивать после прорыва Силами обороны границы в Курской области и уничтожения колонны ВС РФ под Рыльском.

"Сейчас мой единственный сын Юхно Андрей Максимович находится под Суджей. И со вчерашнего вечера связи с ним нет. Я помню, как их отправляли туда просто "постоять", как говорило командование, а не защищать территорию России от танков и бронированных машин", — написала россиянка Виктория Юхно в "ВКонтакте".

Еще одна мать срочника из Новосибирска рассказала, что ее сына направили на службу в приграничье через пять месяцев после начала службы.

"Я считаю, что срочники — непрофессиональные военные, и им еще надо учиться. Их учили даже не 4 месяца, а меньше, и отправили на границу. Я считаю, срочники, которым по 18-19 лет, они морально не созрели, чтобы убивать других людей. Даже в этом плане. 19 лет ему исполнилось только в армии. Я вижу, что мой сын морально не готов кардинально решать чью-то судьбу, даже если это враг", — рассказала женщина.

Тогда как сестра еще одного пропавшего в Курской области срочника отметила, что ее семья против того, чтобы срочников отправлять участвовать в боевых действиях.

Напомним, 8 августа стало известно, что в Курской области были захвачены в плен на КПВВ г. Суджа еще 59 россиян. Суджа еще 59 россиян. Так, оккупанты подняли белый флаг, сложили оружие и сдались в плен.

В тот же день в батальоне "Нахтигаль" сообщили о взятии в плен большой группы россиян в приграничной зоне Курской области.