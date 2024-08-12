У РФ поскаржились на атаку БПЛА, але "забули" про вибухи в Підмосков'ї й Ростові (відео)

У російському Міноборони похизувались успішною роботою ППО по дронах. Однак росіяни не згадали про БПЛА на підльоті до військового аеродрому і знеструмлення понад 10 сіл під Бєлгородом.

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Жителі міста Щолково у Підмосков’ї почули вночі звуки стрільби та тривогу. Про це 12 серпня проінформували в ASTRA.

Z-канали передали, що в районі військового аеродрому "Чкаловський" збивали дрони.

Ворожі військкори опублікували кадри з місця подій та передали, що вибухи й стрільба у Щолково пов’язані з роботою ППО по невідомому безпілотнику.

Російські джерела передали, що на підльоті до аеродрому був знищений дрон.

У Міноборони РФ поскаржились на нічну атаку БПЛА, але про роботу ППО в районі "Чкаловського" не згадали. Пресслужба звинуватила Україну в спробі "терористичних атак" та повідомила про роботу ППО у трьох регіонах. Загалом ЗС РФ нібито збили 18 безпілотників — 11 над Курською, п'ять над Бєлгородською та два над Воронезькою областями.

Атака БПЛА: наслідки в регіонах

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив про успішну роботу ППО по українських безпілотниках. З його слів, постраждалих та пошкоджень немає.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що у Грайворонському міському окрузі сталося аварійне відключення світла. Знеструмлені 13 сіл регіону.

Окрім того, на атаку БПЛА поскаржився губернатор Ростовської області Василь Голубєв. З його слів, вночі засоби РЕБ нейтралізували чотири безпілотники на південному заході регіону. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

У соцмережах вночі інформували, що в мікрорайоні "Военвед" у Ростові-на-Дону лунала сирена. Приблизно о 4:44 місцеві чули "гучний звук вибуху".

Нагадаємо, у The Economist опублікували нові деталі прориву у Курській області РФ від ЗСУ. Джерело у Генштабі повідомило, що в операції взяли участь найбільш боєздатні підрозділи.

Експертка НАТО Стефані Бабст назвала п’ять ймовірних цілей наступу ЗСУ на території РФ. З її слів, дії українських військ — раптові й добре сплановані.