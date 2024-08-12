В РФ пожаловались на атаку БПЛА, но "забыли" о взрывах в Подмосковье и Ростове (видео)

В российском Минобороны похвастались успешной работой ПВО по дронам. Однако россияне не упомянули о БПЛА на подлете к военному аэродрому и обесточивании более 10 сел под Белгородом.

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Жители города Щелково в Подмосковье услышали ночью звуки стрельбы и тревогу. Об этом 12 августа проинформировали в ASTRA.

Z-каналы передали, что в районе военного аэродрома "Чкаловский" сбивали дроны.

Вражеские военные опубликовали кадры с места событий и передали, что взрывы и стрельба в Щелково связаны с работой ПВО по неизвестному беспилотнику.

Российские источники передали, что на подлете к аэродрому был уничтожен дрон.

В Минобороны РФ пожаловались на ночную атаку БПЛА, но о работе ПВО в районе "Чкаловского" не упомянули. Пресс-служба обвинила Украину в попытке "террористических атак" и сообщила о работе ПВО в трех регионах. Всего ВС РФ якобы сбили 18 беспилотников — 11 над Курской, пять над Белгородской и два над Воронежской областями.

Атака БПЛА: последствия в регионах

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об успешной работе ПВО по украинским беспилотникам. По его словам, пострадавших и повреждений нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение света. Обесточены 13 сел региона.

Кроме того, на атаку БПЛА пожаловался губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, ночью средства РЭБ нейтрализовали четыре беспилотника на юго-западе региона. В результате атаки никто не пострадал.

В соцсетях ночью информировали, что в микрорайоне "Военвед" в Ростове-на-Дону раздавалась сирена. Примерно в 4:44 местные слышали "громкий звук взрыва".

Напомним, в The Economist опубликовали новые детали прорыва в Курской области РФ от ВСУ. Источник в Генштабе сообщил, что в операции приняли участие наиболее боеспособные подразделения.

Эксперт НАТО Стефани Бабст назвала пять вероятных целей наступления ВСУ на территории РФ. По ее словам, действия украинских войск — внезапные и хорошо спланированные.