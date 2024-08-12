Приклад для США на випадок війни: Україна виробляє близько 1 млн FPV-дронів на рік

Якщо Пентагон найближчим часом не зможе простимулювати галузь виробництва БПЛА в США, американські військові, в разі війни, зіткнутися з гострою нестачею FPV-дронів.

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Україна на третій рік війни вийшла на рівень виробництва 1 млн FPV-дронів на рік, що вдвічі перевищує можливості США в цьому аспекті. І якщо Сполучені Штати братимуть участь в аналогічному військовому конфлікті, а Пентагон не збільшить підтримку виробників дронів найближчим часом, то американська армія зіткнеться з гострою нестачею БПЛА такого типу. Про це пише видання Defense One.

У матеріалі йдеться, що після двох років повномасштабного вторгнення РФ українські компанії виробляють до мільйона безпілотників на рік, а в Сили оборони щомісяця витрачають близько 10 тисяч FPV-дронів.

"Якщо подивитися на Україну, то там зараз створюються шалені потужності для виробництва безпілотників. Після закінчення російсько-української війни там з'являться виробничі потужності, які, своєю чергою, будуть орієнтовані на європейський і, можливо, навіть північноамериканський ринок", — наголосив аналітик з безпілотної індустрії європейської аналітичної компанії Drone Industry Insights Хендрік Бедекер.

Своєю чергою, за оцінками експертів, американські компанії поки що не можуть виробляти і половину цієї кількості. Це пов'язано з тим, що без істотного збільшення попиту, виробництво залишається на відносно низькому рівні.

Наразі в армії США є лише одна програма зі створення квадрокоптерів із виділеним фінансуванням — Short Range Reconnaissance (SRR). Дві компанії, Skydio і Teal, конкурують за контракт SRR Tranche 2, обіцяючи виробляти тисячі безпілотників на місяць. Однак цього недостатньо для значного збільшення загального обсягу виробництва.

Конкуренція з китайськими виробниками

Також американські виробники стикаються з жорсткою конкуренцією з боку китайських компаній, особливо DJI, яка займає 70% світового ринку дронів завдяки державній підтримці. Генеральний директор Skydio Адам Брай зазначив, що іноземні субсидії істотно спотворюють ринок, призводячи до банкрутства десятків американських і союзницьких компаній.

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А що ж Пентагон? Автори публікації пишуть, що Міністерство оборони США вимагає закупівлі безпілотників із "блакитного списку", який ведеться тільки в США. Однак повільні закупівельні процеси можуть ускладнювати розвиток стартапів, зазначає генеральний директор Performance Drone Works Раян Гурі.

Тим часом такі безпілотники часто набагато дорожчі за свої китайські аналоги. За даними Defense Innovation Unit, американські БПЛА, схвалені для використання у військових цілях, можуть коштувати втричі-вп'ятеро дорожче за китайські з аналогічними характеристиками. Але попри вищу ціну, американські дрони часто не такі хороші, як їхні дешевші китайські конкуренти.

Перспективи розвитку галузі

Для розв'язання проблеми Пентагону необхідно збільшити замовлення на безпілотники, щоб стимулювати внутрішнє виробництво. Навпаки, участь держави в розвитку галузі через капітальні вкладення може загальмувати інновації, якщо замовлення на безпілотники не надходитимуть.

Експерти вважають, що замовлення на 1000-2000 безпілотників може істотно допомогти виправдати інвестиції та збільшити виробництво. Однак цього було б недостатньо, щоб істотно скоротити розрив у потужності або ціні порівняно з Китаєм.

Нагадаємо, за інформацією The Wall Street Journal, Україна збільшила виготовлення безпілотних літальних апаратів. Цей показник до кінця 2023 року зріс до 50 тисяч одиниць на місяць.