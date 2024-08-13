У РФ погане командування та управління: ЗСУ все ще просуваються в Курській області, — ISW (відео)

За оцінками американських аналітиків, у російських військах заплутана структура C2, і це не дало змоги ефективно протистояти вторгненню України в Курську область. Частково це пов'язано з інструкціями різним відомствам, що дублюються, таким як спецслужби та Міністерство оборони.

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Українські сили, мабуть, усе ще просуваються в Курській області, попри недавні заяви провідних російських блогерів про те, що війська РФ стабілізують лінію фронту. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 12 серпня.

"Російські провоєнні блогери заявили 11 серпня, що українська наступальна активність знизилася в Курській області; однак відомий пов'язаний із Кремлем військкор спростував ці заяви 12 серпня, зазначивши, що російські сили далекі від стабілізації становища, частково через погане командування та управління (C2)", — ідеться в повідомленні.

За оцінками ISW, у російських військах заплутана структура C2, що не дало змоги ефективно протистояти вторгненню України в Курську область.

Частково це пов'язано з поганою підготовкою, але також і з тим, що головнокомандувач ЗС РФ Володимир Путін віддав інструкції різним відомствам, що дублюються, як-от спецслужби та Міністерство оборони, зазначають американські аналітики.

"Українські сили, як повідомляється, розпочали нові вторгнення в західну частину Курської області в районі Слобідки-Іванівки, Тьоткіного, Гордіївки, Успенки та Вікторівки", — йдеться в повідомленні.

Скільки ЗСУ протримаються в Курській області?

За словами колишнього директора британського аналітичного центру RUSI Майкла Кларка, поява українських військ у Курській області пояснюється тим, що так українське командування намагається змінити наратив про те, що Україна повільно програє війну.

Просування ЗСУ в Курській області: аналіз Sky News

"На ЗСУ чиниться тиск по всьому фронту. У них досить добре йдуть справи в Чорному морі, що мало хто помічає. У них є успіхи на морі та щодо Криму. Але на цьому півколі фронту, з картою якого всі дуже добре познайомилися за останні кілька років, українці втрачають території. Не радикально, але повільно. Тому виникає враження, що Україна не може перемогти. Вони почали цей наступ, щоб змінити загальну динаміку. Щоб у росіян і в Путіна було про що турбуватися. І також, що дуже важливо, створити такий анклав всередині Росії, куди б росіянам довелося направляти війська з інших фронтів. І, я впевнений, вони це зроблять. Росіяни не дозволять, щоб ця битва перетворилася на повільну битву на виснаження, їм доведеться відкидати українців зі своєї території. Це дуже важливо", — зазначив Кларк.

Просування ЗСУ в Курській області: аналіз Sky News

За його словами, ЗС РФ відвернуть одні зі своїх найкращих підрозділів з інших районів. Водночас знизиться тиск на українські позиції, якщо деякий час "анклав або кишеню" в Курській області вдасться утримувати — кілька тижнів або місяців. Аналітик не вважає, що території під Курськом вдасться утримувати довше.

Нагадаємо, що в ISW розповіли, як вторгнення в Курську область РФ може змінити війну.

Також повідомлялося, що, за даними The Telegraph, Велика Британія заборонила Україні завдавати ударів ракетами Storm Shadow по Курській області.