У РФ плохое командование и управление: ВСУ все еще продвигаются в Курской области, — ISW (видео)

По оценкам американских аналитиков, в российских войсках запутанная структура C2, и это не позволило эффективно противостоять вторжению Украины в Курскую область. Отчасти это связано с дублирующими инструкциями разным ведомствам, таким как спецслужбы и Министерство обороны.

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Украинские силы, по-видимому, все еще продвигаются в Курской области, несмотря на недавние заявления провоенных российских блогеров о том, что войска РФ стабилизируют линию фронта. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 12 августа.

"Российские провоенные блогеры заявили 11 августа, что украинская наступательная активность снизилась в Курской области; однако известный, связанный с Кремлем военкор опроверг эти заявления 12 августа, отметив, что российские силы далеки от стабилизации положения, отчасти из-за плохого командования и управления (C2)", — говорится в сообщении.

По оценкам ISW, в российских войсках запутанная структура C2, что не позволило эффективно противостоять вторжению Украины в Курскую область.

Отчасти это связано с плохой подготовкой, но также и с тем, что главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин отдал дублирующие инструкции разным ведомствам, таким как спецслужбы и Министерство обороны, отмечают американские аналитики.

"Украинские силы, как сообщается, начали новые вторжения в западную часть Курскую область в районе Слободки-Ивановки, Теткино, Гордеевки, Успенки и Викторовки", — говорится в сообщении.

Сколько ВСУ продержатся в Курской области?

По словам бывшего директора британского аналитического центра RUSI Майкла Кларка, появление украинских войск в Курской области объясняется с тем, что так украинское командование пытается изменить нарратив о том, что Украина медленно проигрывает войну.

Продвижение ВСУ в Курской области: анализ Sky News

"На ВСУ оказывается давление по всему фронту. У них довольно хорошо идут дела в Черном море, что мало кто замечает. У них есть успехи на море и в отношении Крыма. Но на этом полукруге фронта, с картой которого все очень хорошо познакомились за последнее несколько лет, украинцы теряют территории. Не радикально, но медленно. Поэтому возникает впечатление, что Украина не может победить. Они начали это наступление, чтобы изменить общую динамику. Чтобы у россиян и у Путина было, о чем беспокоиться. И также, что очень важно, создать такой анклав внутри России, куда бы россиянам пришлось направлять войска с других фронтов. И, я уверен, они это сделают. Россияне не позволят, чтобы эта битва превратилась в медленную битву на истощение, им придется отбрасывать украинцев со своей территории. Это очень важно", — отметил Кларк.

Продвижение ВСУ в Курской области: анализ Sky News

По его словам, ВС РФ отвлекут одни из своих лучших подразделений из других районов. При этом снизится давление на украинские позиции, если некоторое время "анклав или карман" в Курской области удастся удерживать — несколько недель или месяцев. Аналитик не считает, что территории в под Курском удастся удерживать дольше.

Напомним, что в ISW рассказали, как вторжение в Курскую область РФ может изменить войну.

Также сообщалось, что, по данным The Telegraph, Великобритания запретила Украине наносить удары ракетами Storm Shadow по Курской области.