Середній вік загиблих в Україні російських солдатів збільшився майже до 40 років, — дослідники

У Росії почалися проблеми з набором добровольців, що впливає як на кількість, так і на якість новобранців, упевнені дослідники. Середній вік росіян, загиблих в Україні, продовжує зростати.

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Успіхи російських військ на війні в Україні часто приписують чисельній перевазі в живій силі та кращій ситуації з мобілізацією. Однак, як пише проєкт Frontelligence Insight, середній вік росіян, убитих в Україні, вже наближається до 38 років, продовжуючи збільшуватися.

Як зазначається, у 2023 році було здійснено 345 400 одноразових платежів за підписання контрактів з Міністерством оборони Росії. У середньому це становить близько 28 783 платежів на місяць, що близько до 30 тисяч рекрутів щомісяця рекрутів.

Станом на 1 серпня російські контрактники почали отримувати майже подвоєні одноразові федеральні одноразові виплати в розмірі 400 000 рублів, а також додаткові виплати від регіональної влади. У деяких регіонах, таких як Москва, ці сукупні виплати можуть становити майже два мільйони рублів.

Тривале збільшення виплат, як зазначають Frontelligence Insight, імовірно, спрямоване на розв'язання проблем із набором.

Середній вік загиблих наближається до 38 років

Проаналізувавши набір даних із 23 548 записів із російських некрологів у соціальних мережах, виявилося, що в період із лютого 2022 року по травень 2024 року середній вік російських солдатів, загиблих у боях, збільшився з 30,2 років на початку 2022 року до 37,8 років до липня 2024 року.

Середній вік російських солдатів, загиблих у боях проти ЗСУ, збільшився до 37,8 років

Ця тенденція, зазначають аналітики, вказує на те, що на передову частіше відправляють уже не таких молодих рекрутів, що свідчить про серйозні проблеми, які безпосередньо впливають як на загальну боєздатність російських військ, так і, в довгостроковій перспективі, на можливість проводити великомасштабні наступальні операції з територіальними завоюваннями.

Нагадаємо, у червні Володимир Путін сказав, що російські війська втрачають в Україні по 20 000 осіб щомісяця. Ця цифра приблизно дорівнює тій кількості нових військовослужбовців, яких Росія генерує щомісяця.

Також Фокус розібрався, чи будуть у РФ виникати проблеми з набором в армію.