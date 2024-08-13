Средний возраст погибших в Украине российских солдат увеличился почти до 40 лет, — исследователи

У России начались проблемы с набором добровольцев, что влияет как на количество, так и на качество новобранцев, уверены исследователи. Средний возраст россиян, погибших в Украине, продолжает расти.

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Успехи российских войск на войне в Украине часто приписываются численному превосходству в живой силе и лучшей ситуации с мобилизацией. Однако, как пишет проект Frontelligence Insight, средний возраст россиян, убитых в Украине, уже приближается к 38 годам, продолжая увеличиваться.

Как отмечается, в 2023 году было произведено 345 400 единовременных платежей за подписание контрактов с Министерством обороны России. В среднем это составляет около 28 783 платежей в месяц, что близко к 30 тысячам рекрутов ежемесячно рекрутов.

По состоянию на 1 августа российские контрактники начали получать почти удвоенные единовременные федеральные выплаты в размере 400 000 рублей, а также дополнительные выплаты от региональных властей. В некоторых регионах, таких как Москва, эти совокупные выплаты могут составлять почти два миллиона рублей.

Продолжающееся увеличение выплат, как отмечают Frontelligence Insight, вероятно, направлено на решение проблем с набором.

Средний возраст погибших приближается к 38 годам

Проанализировав набор данных из 23 548 записей из российских некрологов в социальных сетях, оказалось, что в период с февраля 2022 года по май 2024 года средний возраст российских солдат, погибших в боях, увеличился с 30,2 лет в начале 2022 года до 37,8 лет к июлю 2024 года.

Средний возраст российских солдат, погибших в боях против ВСУ, увеличился до 37,8 лет

Данная тенденция, отмечают аналитики, указывает на то, что на передовую чаще отправляют уже не таких молодых рекрутов, что свидетельствует о серьезных проблемах, которые напрямую влияют как на общую боеспособность российских войск, так и, в долгосрочной перспективе, на возможность проводить крупномасштабные наступательные операции с территориальными завоеваниями.

Напомним, в июне Владимир Путин сказал, что российские войска теряют в Украине по 20 000 человек ежемесячно. Эта цифра примерно равна тому количеству новых военнослужащих, которых Россия генерирует каждый месяц.

Также Фокус разобрался, будут ли у РФ возникать проблемы с набором в армию.