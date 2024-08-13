Партизани розкрили систему захисту ЗС РФ у Козачій бухті в Севастополі (фото)

Окупанти будують у Криму спостережні пости. За задумом, їхній персонал має вчасно помітити атаку ЗСУ на стратегічно важливі об'єкти.

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На узбережжі тимчасово окупованого Криму фіксується встановлення величезної кількості спостережних постів для захисту від можливих українських атак. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар "АТЕШ".

Один із таких постів у Козачій бухті в Севастополі, як зазначається, був розвіданий агентом партизанів.

На фото, які опубліковані "АТЕШ", біля одного з таких пунктів спостереження помітні цивільні особи з дитиною, які проходять повз.

Також, повідомляють в "АТЕШ", зафіксовано активне розміщення зенітно-ракетних комплексів малої дії.

Усі ці дії, за інформацією "АТЕШ", спрямовані на захист стратегічно важливих об'єктів окупантів від українських БПЛА, надводних дронів і крилатих ракет.

Нагадаємо, 14 червня українське підпілля розповіло, що російське командування вирішило посилити захист Кримського мосту. Так, впритул до конструкції був додатково встановлений переносний ракетно-зенітний комплекс, який може збивати літаки, гелікоптери, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети.

На початку серпня глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що робота над підготовкою до знищення Кримського мосту триває. Це, зазначив він, потребує комплексного вирішення.

Водночас ветеран АТО та екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що знищувати Кримський міст зарано. Він зазначив, що Україна регулярно знищує на півострові російські зенітно-ракетні комплекси, які є дефіцитними для Росії.