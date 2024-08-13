Партизаны вскрыли систему защиты ВС РФ в Казачьей бухте в Севастополе (фото)

Оккупанты строят в Крыму наблюдательные посты. За задумкой, их персонал должен вовремя заметить атаку ВСУ на стратегически важные объекты.

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На побережье временно оккупированного Крыма фиксируется установка огромного количества наблюдательных постов для защиты от возможных украинских атак. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ".

Один из таких постов в Казачьей бухты в Севастополе, как отмечается, был разведан агентом партизан.

На фото, которые опубликованы "АТЕШ", возле одного из таких пунктов наблюдения заметны проходящие мимо гражданские лица с ребенком.

Также, сообщают в "АТЕШ", зафиксировано активное размещение зенитно-ракетных комплексов малого действий.

Все эти действия, по информации "АТЕШ", направлены на защиту стратегически важных объектов оккупантов от украинских БПЛА, надводных дронов и крылатых ракет.

Напомним, 14 июня украинское подполье рассказало, что российское командование решило усилить защиту Крымского моста. Так, вплотную к конструкции был дополнительно установлен переносной ракетно-зенитный комплекс, который может сбивать самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

В начале августа глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что работа над подготовкой к уничтожению Крымского моста продолжается. Это, отметил он, требует комплексного решения.

В то же время ветеран АТО и экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что уничтожать Крымский мост рано. Он отметил, что Украина регулярно уничтожает на полуострове российские зенитно-ракетные комплексы, которые являются дефицитными для России.