РФ не буде повністю виводити війська з районів Часового Яру, Торецька і Покровська під Курськ, — ISW

За словами аналітиків, у російських джерелах стверджується, що, станом на 12 і 13 серпня, деякі підрозділи нещодавно передислокували в Курську область.

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Російське військове командування може вивести окремі частини нерегулярних формувань із Донецької області в Курську, щоб захистити територію від українського прориву. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 13 серпня.

У російських джерелах стверджується, що, станом на 12 і 13 серпня, частини батальйону "Сармат" з бригади "П'ятнашка" і російські добровольчі загони нещодавно передислокували в Курську область. У ISW відстежували повідомлення про те, що частини батальйону "Сармат" та інші діють на напрямках Часового Яра, Торецька і Покровська Донецької області. Російські провоєнні блогери раніше стверджували, що підрозділи "Дикої дивізії Донбасу", бригади "П'ятнашка", батальйону спецпризначення "Арбат" і загону дронів "Ночные волки" швидко передислокували в Курську область.

У ISW раніше зазначали, що ці підрозділи діяли по всій Донецькій області. Нерегулярні батальйони, такі як батальйон "Сармат", майже ніколи не укомплектовані повністю, згідно з військовою доктриною, і навіть за умови повного розгортання, як і раніше, в основному складаються з відносно невеликих підрозділів. Деякі елементи цих нерегулярних підрозділів, імовірно, залишаються на напрямках Часового Яра, Торецька і Покровська, оскільки їх вважають пріоритетними — і тому Кремль, і російське військове командування навряд чи повністю виведуть підрозділи з України в Курську область.

Нагадаємо, що директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь вважає, що ЗСУ під силу зупинити наступ на Покровськ, а в обороні Курської області припустилися помилки.

Раніше повідомлялося, що, намагаючись шокувати російське керівництво, Україна розглядала кілька варіантів атаки на РФ. Про це пише Bloomberg.