РФ не будет полностью выводить войска из районов Часового Яра, Торецка и Покровска под Курск, — ISW

По словам аналитиков, в российских источниках утверждается, что, по состоянию на 12 и 13 августа, некоторые подразделения недавно передислоцировали в Курскую область.

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Российское военное командование может вывести отдельные части нерегулярных формирований из Донецкой области в Курскую, чтобы защитить территорию от украинского прорыва. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 13 августа.

В российских источниках утверждается, что, по состоянию на 12 и 13 августа, части батальона "Сармат" из бригады "Пятнашка" и российские добровольческие отряды недавно передислоцировали в Курскую область. В ISW отслеживали сообщения о том, что части батальона "Сармат" и другие действуют на направлениях Часового Яра, Торецка и Покровска Донецкой области. Российские провоеные блогеры ранее утверждали, что подразделения "Дикой дивизии Донбасса", бригады "Пятнашка", батальона спецназначения "Арбат" и отряда дронов "Ночные волки" быстро передислоцировали в Курскую область. В ISW прежде отмечали, что эти подразделения действовали по всей Донецкой области. Нерегулярные батальоны, такие как батальон "Сармат", почти никогда не укомплектованы полностью, согласно военной доктрине, и даже при полном развертывании по-прежнему в основном состоят из относительно небольших подразделений. Некоторые элементы этих нерегулярных подразделений, вероятно, остаются на направлениях Часового Яра, Торецка и Покровска, поскольку их считают приоритетными — и потому Кремль, и российское военное командование вряд ли целиком выведут подразделения из Украины в Курскую область.

Напомним, что директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что ВСУ по силам остановить наступление на Покровск, а в обороне Курской области допустили ошибку.

Ранее сообщалось, что, пытаясь шокировать российское руководство, Украина рассматривала несколько вариантов атаки на РФ. Об этом пишет Bloomberg.