У РФ представили ракету X-БПЛА, яку запускає дрон по легкій бронетехніці (фото)

За даними українських аналітиків, управляється ракета за допомогою відбитого лазерного променя — дрон підсвічує ціль перед атакою. Подібний механізм присутній у керованому боєприпасі "Краснопіль".

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Тульське конструкторське бюро приладобудування (частина холдингу "Високоточні комплекси" Ростеха) розробило ракету Х-БПЛА для дронів. Система, на думку її інженерів, покликана вражати легку броньовану техніку. Про це пише ТАРС.

Представник російського підприємства на нещодавньому форумі "Армія-2024" заявив, що ракета застосовується з безпілотників, а її дальність становить 4-8 км.

Керована авіаційна ракета X-БПЛА (X-UAV)

Ракета X-БПЛА

Бойова частина — 6 кг, тип — осколково-фугасний, уражає легкоброньовану техніку, бліндажі та укріплення.

За даними порталу Militarnyi, ракету можна застосовувати по наземних і надводних цілях, зокрема по скупченню живої сили.

Основні конструктивні рішення для нової ракети запозичили у ракети 9М133 "Корнет-Д", але її вага збільшилася з 26 до 32 кг.

"Маса змінної бойової частини залишається приблизною і становить 6 кг в осколково-фугасній версії. Термобарична — легша і важить до 3,2 кг", — зазначили аналітики. За їхніми словами, дані в опублікованих бюлетенях можуть бути некоректними, на що вказує, серед іншого, різниця між вагою ракети в транспортному-пусковому контейнері та без нього — 10 кг.

Ракета X-БПЛА

Управляється ракета за допомогою відбитого лазерного променя — ним дрон підсвічує ціль до влучання. Подібний механізм реалізовано в керованому боєприпасі "Краснопіль".

За таким принципом снаряд може уражати цілі на відстані до 8 км і висоті до 4 км.

Уперше про роботи над авіаційною версією ракети "Корнет-Д" стало відомо 2021 року, коли російські ЗМІ опублікували кадри випробувальних пусків розвідувально-ударним дроном "Оріон". Тоді також повідомлялося, що ракету випробовували на базі безпілотника "Форпост" і ударного вертольота Ка-52М.

Нагадаємо, що в російських військах був представлений ЗРПК "Панцир" з мініракетами для перехоплення БПЛА.

Також повідомлялося, що російські війська за останні два дні просунулися біля Часового Яру і Покровська, а у ЗСУ є просування в Сіверську і на Запоріжжі.